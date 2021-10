Adrian Năstase, 71 de ani, s-a retras la Cornu, o comună lângă Câmpina, la o oră și jumătate distanță de Capitală, fostul premier locuind de mai multă vreme în această zonă a țării, după ce a ieșit din închisoare.

Politicianul a fost invitatul celei mai recente ediții a podcastului lui Damian Drăghici, cu care are o relație de amiciție de mai mulți ani. Îmbrăcat într-o ținută lejeră, pantaloni casual fit negri și cămașă bleumarin, fostul premier a vorbit dezinvolt despre teme de la copilăria la prezentul din viața sa, de la preferații săi din muzica de toate genurile până la lectura zilnică.

Doar țuică, nu și vin

Adrian Năstase se ocupă acum cu producerea unei pălinci în gospodăria proprie din localitatea prahoveană, pe care o împarte prietenilor săi apropiați. „Fac o palincă remarcabilă. Eu beau cu măsură, mai am încă resurse. Mă bucur să ofer prietenilor, am făcut niște sticle speciale, pe care am scris «Cornu» și inițialele mele. Nu comercializez, evident. Vin nu fac, nu e zonă potrivită pentru așa ceva, fiind la o altitudine de 600 de metri”, a explicat fostul premier.

Lectura zilnică, la prima oră

În fiecare dimineață citește câte un pasaj din Biblie. „Patriarhul Teoctist, cu care mă întâlneam adesea și luam masa împreună, mi-a dăruit o ediție deosebită. Un minut, zece minute, ies din agenda zilnică și ceea ce citește mă face să gândesc. Am ajuns la epistolele Sfântului Apostol Pavel și călătoriile lui de a răspândi credința. Nu e doar religie, ci istorie, un pasaj din viața umanității, iar lucrul acesta te face să înțelegi mai bine prezentul. Einstein a fost întrebat la sfârșitul vieții dacă crede în Dumnezeu, în forța divină: «Da, cred, esențială este iubirea. Iubirea este forța divină»”, a comentat Adrian Năstase, care se ocupă și cu grădinăritul în propria curte.

A vândut cireșe în piață

Fan al formației The Beatles, „datorită acestui lucru chiar am vrut să înființez o formație rock”, fostul premier ascultă muzică clasică, Richard Wagner este preferatul său, dar și alte genuri.

Năstase a făcut și o incursiune în copilăria sa.

O apreciază și acum pe mama sa, cu o influență majoră în viața lui. „Mama era pașnică, jumătate nemțoaică, o femeie superbă cu ochi albaștri, de aceea nu eram foarte năbădăios. Încerca să mă protejeze și să nu mă lase să fac prostii. Dar am făcut și eu tot felul de lucruri. Am demontat un televizor, prin 1958-1959, am vrut să fac unul mai mare. Am scos lămpile și le-am pus pe un perete de lemn, evident, n-am reușit, părinții nu au fost încântați. Spărgeam lemne, uneori, cu mama. Apoi, le aduceam în casă, iar dimineața trebuia să «ținem» focul, să nu se stingă”, a povestit Adrian Năstase.

Pe un ton amuzat, fostul copil din Colentina a rememorat cum a făcut primii bani, încă din copilărie: „Aveam în curte doi cireși imenși, de câte 20 de metri înălțime, mă urcam în copaci, iar părinții mă lăsau să-i culeg, să merg apoi să le vând cireșele la Obor, iar banii îi luam eu. Bine, culegeam cireșele cu sora mea”.

foto: Facebook/Adrian Năstase

