Pe locul unde s-a făcut forajul, explozia a lăsat un crater uriaș, în timp ce un jet de apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac şi materiale solide s-a ridicat la zeci de metri.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat, sâmbătă dimineață, că incendiul a fost stins. În urma fenomenului a rămas un crater cu o rază de 50 de metri, iar totul în jur a fost distrus.

Din fericire, pompierii au reușit să stingă flăcările fără ca locuințele din jurul craterului să fie distruse de incendiul în urma căruia autoritățile au evacuat 230 de persoane din casele răspândite pe o rază de 300 de metri.

Din imaginile surprinse de fotoreporterul Octav Ganea se observă că acoperișurile caselor din zonă au fost afectate, iar mai multe geamuri au fost sparte, din cauza pierelor aruncate de suflul exploziei.

De asemenea, copacii din jur au ars, în timp ce linia de înaltă tensiune a fost afectată.

În prezent, măsurătorile la fața locului arată că nu există substanțe toxice care să pună în pericol populația și forțele de intervenție, dar pompierii contină să supraveghează zona.

