Autonomie de top și tehnologie de 800 V pentru versiunea electrică

Marea noutate a acestei generații este BMW iX5 60 xDrive, primul model complet electric bazat pe caroseria X5. Acesta debutează cu a șasea generație a tehnologiei BMW eDrive, utilizând noi celule cilindrice de baterie de 120 de milimetri integrate direct în structura mașinii. Această arhitectură inovatoare de tip cell-to-pack oferă o densitate energetică cu 20% mai mare, asigurând o capacitate netă utilă de 144 kWh.

Datorită tehnologiei avansate, iX5 promite o autonomie preliminară impresionantă de până la 435 de mile (aproximativ 700 de kilometri), conform testelor interne BMW realizate după procedurile EPA. Echipat cu o arhitectură electrică la 800 V, SUV-ul suportă încărcare ultrarapidă și permite încărcarea bidirecțională, transformând vehiculul într-o sursă de energie pentru alte dispozitive sau chiar pentru locuință. Sistemul de propulsie este format din două motoare electrice care dezvoltă împreună o putere totală de 570 de cai putere și un cuplu de 804 Newton-metri (Nm), oferind performanțe dinamice de excepție.

Noul BMW X5 2027 are un preț de pornire de aproximativ 70.000 de dolari. Sursa foto: BMW USA / Facebook.

BMW X5 2027 are un design monolitic

La nivel estetic, noul BMW X5 îmbină proporțiile impunătoare care l-au consacrat cu linii minimaliste și fluide. Partea frontală este considerat mai înaltă, dominată de grila verticală BMW kidney Iconic Glow, care rămâne iluminată zi și noapte. O noutate absolută o reprezintă blocurile optice cu elemente dublu-X, ce integrează faza scurtă, luminile de zi și semnalizatoarele într-un singur modul elegant.

Profilul lateral impresionează prin suprafețele curate, efect obținut parțial prin introducerea noilor mânere integrate BMW Winglet, ascunse în stâlpii B și C. Portierele se deschid electric la o simplă atingere ușoară și beneficiază de închidere automată de tip Soft Close. Partea din spate este definită de stopuri subțiri, cu design tridimensional, care accentuează lățimea vehiculului și îi conferă o prezență musculară pe șosea. Personalizarea este extrem de generoasă, clienții având la dispoziție unsprezece nuanțe de vopsea și jante cu dimensiuni ce ajung, în premieră, până la 23 de inci.

Interior digitalizat și materiale premium pe noul BMW X5 2027

Cabina noului model este complet transformată sub influența tehnologiilor Neue Klasse. Sistemul iDrive se bazează pe sistemul de operare BMW Operating System X, având ca element central ecranul curbat Central Display și tehnologia BMW Panoramic Vision, care proiectează informațiile cheie pe întreaga lățime a bazei parbrizului. Atmosfera este completată de o bandă accentuată tridimensională, retroiluminată, care înconjoară habitaclul și își schimbă culoarea în funcție de modul de condus selectat.

Pentru pasagerul din față, BMW oferă acum opțiunea unui ecran secundar dedicat pentru divertisment și streaming în timpul călătoriilor. Confortul spate a fost și el îmbunătățit substanțial prin creșterea ampatamentului cu peste 6 centimetri, oferind mai mult spațiu pentru genunchi.

Prețuri oficiale și calendarul de lansare pe piață pentru BMW X5 2027

Debutul comercial al noului model va începe în luna octombrie a acestui an cu versiunea pe benzină X5 40 xDrive. Începând cu primul trimestru al anului viitor, gama se va extinde cu propulsia clasică pe puntea spate X5 40, varianta plug-in hybrid X5 50e xDrive și modelul complet electric iX5 60 xDrive. Varianta sportivă cu motor V8 M Performance și modelul pe hidrogen vor fi disponibile ulterior.

În ceea ce privește prețurile de pornire anunțate pentru piața nord-americană, acestea reflectă poziționarea premium a noii generații:

BMW X5 40 (propulsie spate): de la 69.800 de dolari

BMW X5 40 xDrive (tracțiune integrală): de la 72.100 de dolari

BMW X5 50e xDrive (plug-in hybrid): de la 77.500 de dolari

BMW iX5 60 xDrive (complet electric): de la 79.800 de dolari

Toate aceste prețuri nu includ taxele de transport și manipulare standard de 1.450 de dolari. Prin această nouă generație, uzina istorică din Spartanburg marchează un nou punct de cotitură, devenind centrul de producție pentru primul vehicul complet electric asamblat de BMW pe teritoriu american, în timp ce noua fabrică de baterii de lângă Woodruff va funcționa fără emisii de combustibili fosili.

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