Potrivit expertului militar ucrainean, care își face cunoscute analizele pe canalul de Telegram „Colonel al Statului Major General”, dronele Gerber doborâte de polonezi în noaptea de 9 spre 10 septembrie erau echipate cu rezervoare suplimentare de combustibil.

Mai exact, dronele identificate de polonezi au o configurație non-standard – pe lângă rezervorul principal de la aripa din spate, au un alt rezervor în partea din față. Unele drone au depășit astfel distanța de 700 de kilometri, intrând în Polonia după ce au traversat Belarusul.

Dronele Gerber, folosite în principal ca „momeli”

Dronele Gerber sunt de tip kamikaze, deghizate ca drone Shahed-136 (Geran-2) și destinate în principal acțiunilor de inducere în eroare sau de suprasaturare a apărării antiaeriene. În plus, pot fi folosite și pentru misiuni de recunoaștere. Sunt folosite de forțele armate ruse începând cu iulie 2024. 

Potrivit presei poloneze, autoritățile au găsit resturi din 16 drone rusești. Primele informații sunt că Rusia a lansat spre Polonia cel puțin 19 drone. Una dintre drone a fost găsită lângă o bază militară din apropiere de Varșovia, situată la circa 400 de kilometri de granița cu Belarus.

Polonia a denunțat un „act de agresiune”. „Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte. Sunt în contact permanent cu secretarul general al NATO și cu aliații noștri”, a scris premierul polonez Donald Tusk pe X, cerând consultarea aliaților din NATO în baza articolului IV.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor" ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

În satul Wyryki (regiunea Lublin), resturile unei drone au căzut pe o casă, avariind acoperișul și o mașină. Nu au fost înregistrate victime.

Belarusul dă de gol Rusia

Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat Varșovia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” cu privire la intruziunea unor drone rusești în spaţiul aerian polonez.

Într-o declaraţie separată transmisă către AFP, Ambasada Rusiei la Varșovia a susținut că autorităţile poloneze nu i-au furnizat „dovezi” că dronele ar fi de origine rusă. „Partea poloneză (…) a acuzat în mod total nefondat Rusia de provocări”, a insistat misiunea diplomatică.

Kremlinul a refuzat să răspundă și le-a transmis jurnaliștilor să se adreseze Ministerului rus al Apărării, care a pretins că dronele sale au efectuat un atac major asupra instalaţiilor militare din vestul Ucrainei și nu are planuri de a lovi ţinte din Polonia. Totuși, Ministerul rus al Apărării nu a infirmat sau confirmat intruziunea acestor drone în spaţiul aerian polonez.

În timp ce Moscova acuză Varșovia de răspândirea unor „mituri”, viceministrul belarus al apărării Pavel Muravieika i-a dat de gol pe ruși. Potrivit acestuia, dronele rusești „și-au pierdut drumul”, iar Belarusul însuși a doborât unele dintre ele deasupra propriului teritoriu.

Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar
