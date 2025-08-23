O familie de ucraineni, ucisă în timpul unui atac cu drone

Cinci drone rusești au lovit o clădire de apartamente din Harkov, Ucraina, pe 18 august, ucigând o familie întreagă.

Atacul a avut loc cu câteva ore înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă pentru discuții despre încetarea războiului. Incidentul a șters instantaneu trei generații ale unei familii.

Victimele atacului au fost cei cinci membri ai unei familii. Și-au pierdut viața un adolescent de 16 ani, mama acestuia și tatăl vitreg, bunica, dar și fratele vitreg de doar un an și jumătate. În atacul de la 5 dimineața, alți doi locatari ai clădirii au fost uciși.

Ultima dorință a lui Artem

Nenorocirea din familie a venit la doar trei zile de la un moment fericit, ziua în care adolescentul împlinea vârsta de 16 ani. Băiatul, care ar fi trebuit să se bucure de cadouri și mai ales de frumusețea vârstei, a avut doar o singură dorință de ziua lui.

Potrivit presei străine, singura lui dorință de ziua lui a fost ca războiul să se termine. Prietenul apropiat al lui Artem, Matviy Hnennyi, a declarat la înmormântarea familiei: „El își dorea ca războiul să se termine până la ziua lui. Vorbea mereu despre asta și am crezut și eu pe deplin că războiul se va termina”.

Prietenii lui Artem au descris cum au petrecut ultimul weekend împreună, sărbătorind ziua lui de naștere. Mykyta Savvin, un alt prieten de 16 ani, a spus: „Suntem doar tineri. Alergam, ne distram”.

Grupul de prieteni urmărea îndeaproape negocierile de pace, sperând la o rezolvare a conflictului care le-a răpit deja peste trei ani din copilărie.

Cum s-a petrecut atacul din Harkov

Atacul a avut loc într-o zonă industrială din Harkov, fiind folosite drone de tip Shahed de fabricație iraniană. Aceste drone sunt din ce în ce mai capabile să evite apărarea aeriană ucraineană. Rusia a intensificat producția acestor drone și trimite în mod regulat sute dintre ele în spațiul aerian al Ucrainei.

Președintele Zelenski a numit atacul asupra familiei drept „demonstrativ și cinic”, subliniind că a avut loc în ziua întâlnirii de la Washington pentru încetarea războiului.

Durere profundă înainte de înmormântare

Înmormântarea familiei a avut loc joi, într-o atmosferă de durere profundă. Prietenii lui Artem, îmbrăcați în negru, s-au strâns în jurul sicrielor, plângând și amintindu-și de momentele fericite petrecute împreună.

În timpul ceremoniei de înmormântare, s-au auzit explozii în depărtare, iar telefoanele participanților au primit alerte despre noi drone care se îndreptau spre oraș, subliniind realitatea dură a vieții într-un oraș aflat încă în război.

Sora adolescentului, singura supraviețuitoare a familiei

Polina, sora vitregă a lui Artem, a supraviețuit pentru că nu se afla în apartament în noaptea atacului. Mătușa lui Ruslan, Svitlana Anokhina, a declarat: „Slavă Domnului că Polina a rămas în viață pentru că a avut un înger păzitor”.

Atacul asupra familiei lui Artem a întărit convingerea multor ucraineni că, în ciuda declarațiilor lui Putin către Trump despre dorința de a pune capăt războiului, Rusia rămâne hotărâtă să atace Ucraina și poporul său.

Cel puțin trei copii ucraineni au fost uciși de Rusia în cele trei zile dintre vizita lui Putin în Alaska și vizita lui Zelenski la Washington, relatează presa străină. În total, atacurile rusești au ucis cel puțin 44 de copii ucraineni în acest an.

Tragedia familiei Morozov-Serga subliniază costul uman devastator al conflictului în curs și urgența găsirii unei soluții pașnice. În timp ce negocierile continuă la nivel înalt, civilii din Ucraina continuă să plătească prețul suprem al acestui război nemilos.

