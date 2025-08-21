Rusia a lansat un atac masiv în vestul Ucrainei

Forțele aeriene ucrainene au transmis că armata rusească a lansat 574 de drone și 40 de rachete într-un atac în care a murit cel puțin o persoană. Unitățile de apărare aeriană au doborât 546 de drone și 31 de rachete.

Rusia a lansat joi, 21 august, un val de rachete și drone care au vizat orașe din vestul Ucrainei, departe de linia frontului, ucigând cel puțin o persoană în orașul Liov și rănind alte 14. Atacul a provocat incendii la o mare fabrică de electronice din Mukacevo, pagube fiind raportate și în alte orașe, informează publicația Meduza.

„O persoană a fost ucisă şi două au fost rănite în urma unui atac cu drone şi rachete de croazieră la Liov”, cel mai mare oraş din vestul Ucrainei, anunţă un bilanţ preliminar pe Telegram şeful Administraţiei Militare regionale Makskim Koziţkii.

Atacul are loc în contextul în care Moscova continuă să declanșeze atacuri zilnice asupra civililor ucraineni, în ciuda discuțiilor de pace cu SUA.

O fabrică americană a fost lovită în urma atacului

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a precizat că a fost distrusă fabrica unei companii americane din orașul Mukacevo, aflat în regiunea Transcarpatia din Ucraina.

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Șeful orașului Mukacevo, Andriy Baloha, a relatat că a fost atacată o întreprindere civilă, „care oferea locuri de muncă pentru mii de locuitori ai orașului și ai regiunii”.

15 persoane au fost raportate ca fiind rănite în urma acestui atac

„Câteva rachete de croazieră au fost aruncate împotriva unei întreprinderi americane din Transcarpatia (Zakarpattia n.r.). Era o afacere civilă obișnuită, susținută de investițiile americane, producând articole de zi cu zi, cum ar fi mașini de cafea. Și totuși, a fost o țintă pentru ruși. Acest lucru este foarte grăitor”, a precizat Zelenski, pe pagina sa de Facebook.

Drone și rachete de croazieră rusești au atacat și orașul Liov, potrivit primarului Andriy Sadovyi. Serviciul de Urgență de Stat a raportat că au fost înregistrate lovituri în mai multe zone ale orașului. Case private, clădiri nerezidențiale și mai multe vehicule au fost avariate. În urma atacului, o persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite.

De asemenea, s-au auzit explozii în regiunea Rivne, ceea ce a determinat emiterea unei alerte de raid aerian în toată Ucraina. Regiunea Rivne din vestul Ucrainei se află departe de liniile frontului și este situată la aproximativ 304 kilometri vest de Kiev.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru discuții de pace

Atacul are loc la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a încheiat discuțiile cu președintele Volodimir Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, pe 18 august.

În urma întâlnirii, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru discuții de pace necondiționate și că orice discuție despre teritoriul Ucrainei va avea loc direct între el și președintele rus Vladimir Putin.

„Chestiunea teritoriului este o chestiune pe care o vom lăsa între mine și Putin. Garanțiile de securitate vor fi probabil negociate cu partenerii noștri”, a spus Zelenski.

Înainte de întâlnirea lui Zelenski la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska pe 15 august, în timp ce Washingtonul își intensifică eforturile de a negocia un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Deși nu s-a încheiat niciun acord formal de pace în timpul întâlnirii lor de trei ore de la Anchorage, Trump a declarat ulterior că au făcut progrese și „au căzut în mare parte de acord” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a „schimburilor” teritoriale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE