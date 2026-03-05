Garda Revoluționară iraniană a lansat bombardierele în direcția bazei Al-Udeid și a instalației de procesare a gazelor naturale Ras Laffan, un pilon economic al Qatarului. Avioanele iraniene erau „la două minute” de țintele lor, conform uneia dintre surse. O altă sursă a declarat pentru CNN că aeronavele au fost observate și fotografiate „purtând bombe și muniții ghidate”.

Pentru a evita detectarea radarului, bombardierele zburau la o altitudine de doar 24 de metri. În ciuda unui avertisment radio emis de forțele qatareze, nu au existat răspunsuri din partea piloților iranieni, ceea ce a dus la doborârea avioanelor de către forțele aeriene qatareze. Cele două aeronave s-au prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului, a confirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari. Echipele de salvare sunt în căutarea echipajelor dispărute.

Acesta este primul incident de acest tip în care Iranul utilizează avioane cu pilot pentru a ataca un stat vecin, de la moartea liderului său suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, survenită pe 28 februarie 2026, în urma unui atac aerian americano-israelian asupra complexului său din Teheran. În plus, este prima oară când forțele aeriene qatareze s-au angajat într-o luptă aeriană directă.

Generalul american Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a confirmat evenimentul într-o conferință de presă susținută miercuri la Pentagon, fără a dezvălui însă ținta exactă a bombardierelor iraniene. „Avioane de luptă qatareze au doborât pentru prima dată două bombardiere iraniene în drum spre ținta lor”, a declarat el.

Prim-ministrul qatarez, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a condamnat incidentul într-o convorbire telefonică purtată miercuri cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. „Este o escaladare care arată că nu există nicio dorință reală din partea Iranului de a dezescalada sau de a găsi o soluție”, a subliniat Al Thani, conform unei transcrieri oficiale a discuției. El a acuzat Teheranul că încearcă să provoace conflicte cu vecinii săi.

Atacul asupra Qatarului vine în contextul unei serii de represalii iraniene împotriva statelor arabe din Golf, după ce o operațiune militară americano-israeliană a vizat Iranul la sfârșitul lunii februarie. De atunci, Iranul a lansat peste 400 de rachete balistice și 1.000 de drone asupra regiunii, conform unor surse guvernamentale locale.

Aceste lovituri au vizat centre urbane, infrastructura energetică și aeroporturile din mai multe state din Golf. Deși majoritatea atacurilor au fost interceptate, unele au provocat daune semnificative. Duminică, șase militari americani au fost uciși în portul Shuaiba, Kuweit, când un proiectil iranian a reușit să treacă de apărarea aeriană și a lovit un centru operațional.

În timp ce căutările echipajelor iraniene continuă, incidentul din Qatar subliniază escaladarea periculoasă a tensiunilor din regiunea Golfului Persic. Autoritățile locale și comunitatea internațională urmăresc cu atenție evoluția evenimentelor, în contextul unei situații care riscă să destabilizeze și mai mult zona, deja tensionată.

