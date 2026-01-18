Cum era format aparatul „operativ”

„Aparatul însărcinat cu supravegherea informativă a acestora era alcătuit, de obicei, dintr-un ofiţer de securitate şi subofiţerii postului de miliţie din comună. În funcţie de dimensiunea comunei, numărul de sate şi complexitatea problemelor, unul sau mai mulţi subofiţeri de miliție colaborau pe linie de securitate cu ofiţerul coordonator de la judeţ. 

În calitate de lucrător în cadrul Serviciului de Informaţii Interne, ofițerul de Securitate avea misiunea (pe lângă alte atribuţiuni) de a coordona activitatea informativă a subofiţerilor special desemnaţi de la postul de miliţie. 

Un ofiţer de Securitate răspundea de mai multe comune, astfel că acesta se afla doar ocazional în mijlocul obştii, legătura cu informatorii din reţea – localnici, fiind întreţinută de subofiţerii de la posturile de miliție”, se precizează într-un documentar pe această temă, realizat de cercetători de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Ce însemnau grupa „A” și grupa „B”

„Suspecţii” principali din comune și sate, aflaţi în baza de lucru a Securității județene, erau grupaţi în două tabele: A şi B. În tabelul „A” erau trecute persoane care au avut activitate politică sau au activat în diverse structuri ale statului înainte de 1947. 

În tabelul „B” figurau persoanele considerate pretabile la fapte ce puteau aduce atingere securităţii statului comunist: protestatari, oameni nemulțumiți, persoane care audiau şi comentau ştirile transmise de posturile de radio străine, naţionalişti-iredentişti etc. Exista și un tabel „C”, unde se descriau locuri, obiective sau medii aflate în atenția Securității. 

„Unul dintre principalele obiective ale organelor de securitate era cunoaşterea stării de spirit a populaţiei. Informaţiile culese erau aduse periodic la cunoştinţa organelor de partid locale și centrale, prin intermediul unor buletine informative. Locuitorii satelor se confruntau cu numeroase lipsuri, cu dificultăţi de aprovizionare sau de organizare a activităţii de producţie”, se afirmă în documentar. 

Ultimii ani ai comunismului au fost marcați de cele mai mari lipsuri cu care s-au confruntat românii: magazinele erau aproape goale, alimentele se vindeau exclusiv pe cartelă, energia electrică și gazele naturale erau furnizate cu mari întreruperi. Oamenii din mediul rural au fost ceva mai norocoși, pentru că aveau posibilitatea să cultive pământul, ceea ce le oferea o anumită independență din punct de vedere alimentar. 

„Problemele, mai bine spus lipsurile, au devenit o constantă în viaţa cotidiană a locuitorilor din mediul rural. Lipsa produselor alimentare de bază ulei, zahăr, orez de pe rafturile magazinelor săteşti, lipsa petrolului lampant se adăugau la lipsa electricităţii sau la lipsa de combustibili alocaţi încălzirii unităţilor de învăţământ. Organizarea defectuoasă a transportului, lipsa mijloacelor de transport provocau comentarii în rândul navetiştilor, atât muncitori preocupaţi să ajungă la serviciu, cât şi în rândul şcolarilor şi profesorilor care nu se puteau baza pe transportul în comun pentru a ajunge la şcoală. 

Activitățile principale în cadrul comunelor, creșterea animalelor şi cultivarea plantelor erau de asemenea afectate. Problemele existau, practic, peste tot: furajarea animalelor, problemele cu adăpostirea lor – lipsa construcţiilor necesare (grajduri, saivane, instalaţii de asigurare a apei, întârzierile permanente la lucrările agricole. Toate aceste nemulțumiri curente se constituiau în materiale informative destinate conducerii de partid”, se mai precizează în documentarul celor de la CNSAS.

buletin securitate1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Nemulțumiri într-o comună din Satu Mare

Cercetătorii de la CNSAS prezintă și un studiu de caz, respectiv situația din comuna Păulești, județul Satu Mare, din perioada 1987 – 1988. Unul dintre puținele avantaje ale comunei din nord-vestul țării era apropierea de frontiera cu Ungaria. Acest lucru oferea localnicilor posibilitatea obținerii permisului de mic trafic de frontieră, un privilegiu de care se bucurau foarte puțini cetățeni români la acea vreme. 

Cu toate acestea, rapoartele periodice întocmite de milițieni relatau nemulțumirile oamenilor. 

„În cadrul com. Păuleşti starea de spirit a populaţiei în general este corespunzătoare, cu excepţia faptului că se comentează negativ pe marginea întreruperilor energiei electrice, cu precădere seara de la orele 19, timp în care navetiştii cât şi membrii cooperatori se declară nemulţumiţi deoarece pe când ajung la domiciliu să-şi rezolve probleme din gospodăria proprie, verificarea copiilor cum şi-au pregătit temele pentru şcoală, se întrerupe energia electrică şi nu pot să-şi desfăşoare aceste activităţi”, se afirma într-un buletin informativ, din noiembrie 1988. 

Aceste documente secrete erau transmise de Postul de Miliție Păulești către Inspectoratul Județean Satu Mare. „Aspecte de nemulțumiri în rândul populației au fost semnalate cu privire la produsele alimentare supuse raționalizării, care sunt în cantități mici, în special ulei, zahăr și în special la orez, unde cantitatea este sub 100 gr. de persoană iar lucrătorii din comerț comentează că întâmpină greutăți la distribuirea acesteia”, se susținea într-un alt buletin informativ al milițienilor din comună, din 23 octombrie 1989, cu două luni înainte de Revoluție. 

Locuitorii de aici mai erau nemulțumiți și pentru că micul trafic de frontieră a fost strict restricționat în ultimii ani, din cauza evadărilor din ce în ce mai dese ale cetățenilor români din „raiul comunist”. Fuga peste graniță era singura metodă rapidă prin care oamenii aveau acces la speranța într-o viață mai bună, iar granița cu Ungaria era cea mai permeabilă pentru cei care visau la o viață mai bună. Astfel, apropierea localității Păulești de vama Petea a condus la o sporire a atenției Securității în privința „evaziunii”, cum era numită oficial trecerea clandestină a frontierei. 

buletin securitate7Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 1

„Prelucrați” de oamenii Securității

„În cadrul comunei sunt comentarii că se vor retrage permisele de mic trafic din cauza că rămân mulți cetățeni din România în R.P. Ungară. De asemenea, se discută la sistematizarea localităților comentând unii cetățeni că le este frică că vor fi demolați, în special din satele aparținătoare comunei și că vor fi mutați la blocuri”, se mai afirma într-un raport similar, din 11 martie 1988. 

În realitate, permisele de trecere a frontierei nu erau retrase, așa cum circulau zvonurile, însă localnicii care le dețineau erau prelucrați „contra-informativ”, la momentul la care primeau aceste documente, de către oamenii Securității, care, cu această ocazie, culegeau informații.  

„Prelucrarea” presupunea, în primul rând, transmiterea riscurilor cu care s-ar putea confrunta cetățenii și familiile acestora, dacă alegeau să rămână în Ungaria. Astfel, dintr-o altă informare a Postului de Miliție Păulești aflăm că în două zile din luna septembrie, anul 1987, au fost „prelucrate” un număr de 57 de persoane care au primit permise de trecere a frontierei. La rândul lor, și autoritățile maghiare își „prelucrau” cetățenii, cărora le transmiteau să se poarte frumos cu românii și să îi ajute pe cei care nu mai doreau să se întoarcă în România.

„Din informațiile primite de la relația operativă MF, rezultă că în urma unei călătorii efectuate cu micul trafic în R.P. Ungaria, a aflat de la niște cetățeni că s-a prelucrat în întreprinderi cu cetățeni ca să se comporte frumos cu cetățeni din România, iar dacă unii doresc să se stabilească în R.P. Ungaria să li se ofere condiții, dar cu precădere cetățeni de naționalitate română. De asemenea, s-a semnalat că la organele vamale maghiare au trecut fără a fi controlați”, se susținea în documentul citat. 

În plus, o sursă de informare le-a relatat milițienilor că la un restaurant din Ungaria, aflat într-o localitate din apropierea frontierei, erau puse etichete pentru reclame la diferite produse, atât în limba maghiară, cât și în limba română. 

„În fapt, nicio informare prin aceste buletine informative nu producea vreun efect real. Problemele rămâneau nerezolvate fiindcă erau sistemice și insolvabile. Ba chiar se înmulțeau și se agravau. Doar supravegherea Securității creștea și se diversifica, dar era la fel de neproductivă ca economia”, se mai afirmă în documentarul CNSAS.

tabel securitate1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

O țeavă de apă caldă s-a spart pe DN 15D în Vaslui, iar „podul de gheață” de 50 de metri a oprit circulația
Știri România 09:49
O țeavă de apă caldă s-a spart pe DN 15D în Vaslui, iar „podul de gheață” de 50 de metri a oprit circulația
Un român care a furat peste 500.000 de dolari din bancomate în SUA a fugit în Italia, unde a fost prins chiar în fața casei
Știri România 09:39
Un român care a furat peste 500.000 de dolari din bancomate în SUA a fugit în Italia, unde a fost prins chiar în fața casei
Parteneri
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Adevarul.ro
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
Elle.ro
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii”
Stiri Mondene 10:04
Gabriela Firea a intrat în bucătărie și a gătit tartă cu ovăz și afine. Cum se prepară rețeta ei: „Ușor de făcut, puține calorii”
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”
Exclusiv
Stiri Mondene 10:00
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Momentele dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
ObservatorNews.ro
Momentele dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
„Cum te simți că l-ai bătut de două ori pe Gigi Becali?”. Cel mai așteptat răspuns după FC Argeș – FCSB 1-0
Fanatik.ro
„Cum te simți că l-ai bătut de două ori pe Gigi Becali?”. Cel mai așteptat răspuns după FC Argeș – FCSB 1-0
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump