Mugur Mihăescu a participat duminică, 27 martie, la Congresul AUR de la Palatul Parlamentului, în calitate de invitat.

„Am fost invitat la congres. Cine m-a invitat? George Simion. A văzut postarea mea de pe Facebook și a zis: «Vino la noi la congres, prezintă-ne înainte platforma». I-am prezentat despre ce este vorba și și-a asumat-o în congres, pentru că i s-a părut o idee normală și de bun-simț”, a spus actorul pentru Libertatea.

Mihăescu anunța, vineri, într-o postare pe Facebook, că a finalizat platforma „Merit”, pe care o pune la dispoziția tuturor partidelor. „Mă voi duce la congresele lor, dacă voi fi invitat. Mă voi duce la PNL, la PSD, la AUR”, spunea el.

Așa s-a nimerit, ca primii de la care am primit invitația să fie AUR. Dacă primesc invitația de la PSD, o accept, dacă primesc de la PNL, o accept, nu am nicio problemă.

Congresul AUR, desfășurat la Palatul Parlamentului, l-a ales pe George Simion drept unic președinte al partidului. Anterior, acesta partaja funcția cu Claudiu Târziu, coborât duminică la rangul de președinte al CNC.

Ce înseamnă „plaforma Merit”? Mugur Mihăescu explică, dar o ține la secret.

„Platforma este și un site, și un program. Ea nu este făcută publică, o prezint doar celor care sunt interesați să lucrăm împreună la ea și să fim siguri că este o platformă corectă și normală pentru țara asta și ca să nu mai existe fraieri în țară. Adică 70% din oameni care nu au cu cine să voteze. Eu sunt implicat într-un singur proiect, proiectul de a îi reprezenta cineva pe cei 70%. Mă duc la toate partidele politice, că este pluralism, și le-o prezint”, a precizat Mihăescu.

Eu am făcut asta pe Facebook. Contul meu este liber, îl vede toată lumea. Dacă mă invită și alte partide, vin. Simion m-a invitat, am vorbit, i-am prezentat despre ce e vorba și am zis să o facă. Dacă și ceilalți mă invită și și-o asumă în congres, în fața românilor… Astea sunt criteriile după care funcționăm. Asta înseamnă politică, după părerea mea.

Mugur Mihăescu: