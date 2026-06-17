Companie funcționează fără șefi și fără ierarhi tradiționale

Clever, cel mai mare operator de stații de încărcare pentru mașini electrice din Danemarca, a eliminat complet structura clasică de management.

Din 2025, compania nu mai are nici măcar funcții care să includă cuvântul „șef”. Conform Euronews.com, aproximativ 500 de angajați lucrează în echipe autonome, asumându-și împreună responsabilitatea deciziilor și implementării acestora.

Directorul s-a concediat în 2025

Casper Kirketerp-Møller, cofondatorul Clever, a fost arhitectul acestui model inovator. Începând cu 2019, el a eliminat treptat straturile de management, inclusiv propria poziție de CEO.

„Am vrut să facem lucrurile mai bine decât în mod tradițional”, a declarat Kirketerp-Møller agenției AFP.

Scopul său principal a fost să dezvolte potențialul fiecărui angajat, un aspect pe care îl consideră esențial într-o lume tot mai automatizată.

„În era în care inteligența artificială domină eficiența, abilitățile și interacțiunea umană vor fi cruciale pentru succesul și inovația companiilor”, a explicat el. De asemenea, el a subliniat că structurile ierarhice rigide încetinesc luarea deciziilor, necesitând aprobări pe mai multe niveluri.

Angajații își doresc autonomie la locul de muncă

Helge Hvid, profesor la Universitatea Roskilde, susține că modelele organizaționale plate atrag în special tinerii, care își doresc autonomie și un sens mai profund în munca lor.

„Oamenii vor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce fac și să simtă că munca lor contează”, a declarat Hvid pentru AFP.

Cum gestionează responsabilitățile cei 500 de angajați

Compania este organizată în peste 50 de echipe, fiecare având între 8 și 12 membri. Fiecare echipă are obiective clare și responsabilități bine definite, inclusiv în domenii precum recrutarea și gestionarea personalului.

Această abordare nu înseamnă lipsă de structură, ci mai degrabă implementarea unor „ghidaje” care să prevină haosul, a explicat Kirketerp-Møller.

„Dacă elimini toate structurile deodată, compania riscă să se prăbușească”, mai spune el.

Anne-Sophie Dubey, cercetător la Conservatoire National des Arts et Métiers din Franța, a evidențiat că un set minim de reguli scrise rămâne esențial pentru a asigura claritatea proceselor.

Care sunt beneficiile unei companii fără șefi

Pentru angajați, lipsa rivalității interne este unul dintre cele mai mari avantaje. Lykke Jeppesen, care facilitează luarea deciziilor comune de peste patru ani, apreciază egalitatea din echipe.

„Lucrez într-o echipă unde suntem egali. Ne dorim succesul împreună, deci nu există competiție internă”, a declarat ea pentru AFP. Modelul satisface nevoile fundamentale de autonomie, libertate și apartenență.

Un sondaj intern din 2024 a relevat că 92% dintre angajații Clever vin cu plăcere la muncă. În iunie 2026, Kirketerp-Møller s-a retras complet din companie.



Proprietarul, furnizorul de energie danez Andel, a anunțat că va păstra structura neconvențională, semnalând că acest experiment organizațional ar putea avea o viață mai lungă decât inițiatorul său.

La polul opus se află o femeie din Spania care a reușit să dezvolte o afacere de succes fără să aibă vreun angajat. Antreprenoarea câștigă peste 4.500 de euro pe lună lucrând singură și se bucură de autonomie în decizie și de un program pe care și-l organizează cum vrea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE