„Ascultătorii ne-au transmis foarte clar că nu doresc să vadă profilul unui artist care pare uman, pentru a descoperi apoi că este vorba despre o personalitate generată de AI”, a explicat Spotify într-un comunicat.

Această decizie vine în contextul îngrijorărilor tot mai mari din industria muzicală cu privire la posibilitatea ca piesele create cu ajutorul AI să devină dominante în cataloagele de streaming.

Spotify a mai luat măsuri similare în trecut: în aprilie 2026, compania a introdus eticheta „Verificat de Spotify”, care confirmă autenticitatea profilurilor de artiști.

Pe lângă etichetele aplicate profilurilor care se declară AI Personas, Spotify va extinde marcarea și la alte conturi vizate. Mai mult, platforma nu va include AI Personas în recomandările editoriale sau personalizate, cu excepția cazului în care utilizatorul alege să urmărească astfel de profiluri, a mai precizat compania suedeză.