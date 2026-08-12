Avertismente ignorate în cazul Maradona

Cu doar câteva zile înainte de decesul său la 25 noiembrie 2020, Maradona manifesta semne evidente de deteriorare a stării de sănătate, a explicat medicul legist Carlos Cassinelli. Printre simptomele ignorate de echipa medicală s-au numărat „edem la membrele inferioare, edem la degete, sforăit, respirație scurtă, semne de hipertensiune sau tahicardie”. „Nimeni nu a verificat despre ce era vorba în cazul acestei tumefieri generalizate, deși aceasta reprezenta un risc vital”, a declarat Cassinelli, care a făcut parte din Comisia Medicală Interdisciplinară formată de justiție în 2021 pentru investigarea cazului Maradona.

Potrivit lui Cassinelli, „deteriorarea stării de sănătate a fost progresivă. De la ieșirea din spital până la deces, cel puțin zece zile s-ar fi putut da alarma”. El a precizat că „faza agonică a lui Maradona a durat aproximativ 12 ore”, descriind-o drept „o fază între viață și moarte, în cursul căreia funcțiile se pierd treptat”.

Responsabilități contestate în instanță

Procesul, început în aprilie 2026, îi vizează pe șapte membri ai echipei medicale care l-au tratat pe fostul campion mondial în ultimele zile ale vieții sale, inclusiv un medic, un psihiatru, un psiholog și mai mulți asistenți medicali. Aceștia riscă pedepse de până la 25 de ani de închisoare pentru omor prin neglijență, însă neagă orice implicare directă în moartea lui Maradona, susținând că au acționat conform competențelor lor specifice.

Maradona a fost găsit fără viață în locuința sa din Tigre, la nord de Buenos Aires, unde se afla în convalescență după o operație pe creier. Cauza oficială a decesului a fost un stop cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar.

Mărturii care ridică noi semne de întrebare în cazul Maradona

Pe lângă declarațiile lui Cassinelli, alte mărturii adunate în cadrul procesului, inclusiv cele ale unui agent de securitate și ale unui maseur, au conturat o imagine a unei îngrijiri medicale deficitare în ultimele zile de viață ale fostului fotbalist. Potrivit acestora, starea de sănătate a lui Maradona s-a deteriorat treptat, fără ca echipa medicală să intervină pentru a preveni decesul.

Procesul, urmărit cu mare interes în Argentina și pe plan internațional, se va prelungi cel mai probabil după luna august, potrivit estimărilor făcute de instanță.

Diego Maradona a decedat la 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în urma unor complicații medicale. Moartea sa a generat mai multe anchete și procese.

Opt profesioniști din domeniul medical, incluzând medici, psihiatri și asistenți, sunt acuzați de omor din culpă. Aceștia sunt suspectați de neglijențe comise în cunoștință de cauză, care ar fi putut duce la moartea lui Maradona. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, ei riscă pedepse cu închisoarea între 8 și 25 de ani.

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