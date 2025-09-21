O rețea de propagandă antidemocratică

O reporteriță BBC care s-a infiltrat în rețea cu un pseudonim a descoperit că Rusia promite să plătească pentru propagandă pro-rusă și știri false care să submineze partidul de guvernământ pro-UE aflat la putere în Republica Moldova.

Moscova caută să insereze și sondaje false pentru a da impresia că partidele pro-ruse ar urma să câștige detașat și pentru a-și „valida” un posibil discurs de fraudare a alegerilor în cazul unei victorii a taberei pro-europene. Un astfel de sondaj, care anunță înfrângerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost publicat deja online.

De fapt, sondajele oficiale sugerează că PAS, formațiune politică fondată de președintele Maia Sandu, este în prezent în fața Blocului Electoral Patriotic (BEP, pro-rus), format din comuniști și socialiști.

BBC subliniază că a găsit legături între această rețea secretă și oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, sancționat de Regatul Unit pentru corupție și de Statele Unite pentru „operațiunile de influență malignă ale Kremlinului”. De asemenea, există legături între rețea și o organizație non-profit (ONG) numită Evrazia.

Evrazia este asociată cu Ilan Șor și a fost sancționată de Regatul Unit, SUA și UE pentru că a mituit cetățeni moldoveni să voteze împotriva aderării la UE în cadrul referendumului organizat în toamna anului trecut. Votul privind aderarea la UE a trecut, dar cu o marjă foarte mică.

„În 2024, accentul campaniei (lui Ilan Șor – n.r.) a fost pe bani. Anul acesta, accentul este pus pe dezinformare”, a declarat șeful poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, într-un interviu acordat pentru BBC World Service.

Moldova, atacată de „agenții” Rusiei

Moldova este mică, dar, plasată între Ucraina și România, membră UE, are o importanță strategică atât pentru Europa, cât și pentru Kremlin, spun experții.

BBC s-a inftrat în rețea – coordonată prin aplicația de mesagerie Telegram – printr-un link trimis de un denunțător. „Acest lucru ne-a oferit o perspectivă crucială asupra modului în care funcționează o rețea de propagandă antidemocratică”, explică publicația britanică.

Reporterița BBC sub acoperire, Ana, și alte 34 de persoane recrutate au fost invitate să participe la seminarii online secrete care ar „pregăti agenți”. Reporterița BBC a fost contactată apoi de o coordonatoare a rețelei care se prezintă cu identitatea Alina Juc. Profilul de socializare al doamnei Juc spune că este din Transnistria, o regiune separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova, iar contul ei de Instagram arată că a călătorit de mai multe ori în Rusia în ultimii ani.

Alina Juc i-a spus Anei că va fi plătită cu 3.000 de lei moldovenești (170 de dolari americani) pe lună pentru postări pe TikTok și Facebook în perioada pre-electorală și electorală din Rep. Moldova și că va primi banii de la Promsvyazbank (PSB) – o bancă de stat rusă sancționată, care acționează ca bancă oficială pentru Ministerul rus al Apărării și este acționară la una dintre companiile lui Ilan Șor.

Ana și ceilalți recruți au fost instruiți să producă postări pe rețelele sociale folosind ChatGPT. Conținutul „atrage oamenii dacă imaginea conține o satiră, în detrimentul realității”, li s-a spus, dar că ar trebui evitată prea multă inteligență artificială pentru a se asigura că postările sunt percepute ca fiind „organice”.

În cadrul grupului de Telegram, Ana și BBC au avut acces la instrucțiunile anterioare emise participanților. Inițial, li s-a cerut să facă postări patriotice despre personaje istorice din Republica Moldova, dar, treptat, cerințele au devenit evident politice.

Acuzații inventate răspândite pentru a fi impuse ca „adevăruri”

Anei i s-a cerut să posteze acuzații nefondate, inclusiv că actualul guvern al Republicii Moldova intenționează să falsifice rezultatele alegerilor, că potențiala aderare a Republicii Moldova la UE este condiționată de devenirea cetățenilor săi LGBTQ+ și că președinta Maia Sandu facilitează traficul de copii.

Campaniile de pe rețelele de socializare au devenit esențiale pentru alegeri. „Am monitorizat postările de pe rețelele de socializare care susțineau partidul de guvernământ PAS din Republica Moldova, dar nu am descoperit nicio campanie de dezinformare evidentă. Pe parcursul exercițiului nostru sub acoperire în rețea, am distribuit doar postări care erau corecte din punct de vedere factual și am limitat numărul acestora”, notează BBC.

„Am vrut să aflăm cine mai era în rețea, deoarece aveam dovezi că era formată din mai multe grupuri similare cu cel în care ne-am infiltrat. Am căutat modele de activitate similară pe alte conturi pe care le puteam monitoriza prin accesul nostru la Telegram.

Am concluzionat că rețeaua este formată din cel puțin 90 de conturi TikTok – unele deghizate în agenții de știri – care au postat mii de videoclipuri, totalizând peste 23 de milioane de vizualizări și 860.000 de aprecieri din ianuarie. Populația Republicii Moldova este de doar 2,4 milioane.

Peste 55 de milioane de vizualizări în opt luni la o populație de 2,4 milioane de locuitori

Am împărtășit concluziile noastre cu Laboratorul de Cercetare Digitală (DFRLab), cu sediul în SUA, iar acesta ne-a spus că analiza sa arată că rețeaua ar putea fi chiar mai mare. Rețeaua extinsă a acumulat peste 55 de milioane de vizualizări și peste 2,2 milioane de aprecieri pe TikTok din ianuarie, a constatat DFRLab”, scrie BBC.

Rețeaua nu s-a limitat doar la publicarea dezinformărilor. Doamna Juc i-a oferit Anei și 200 de lei moldovenești (12 dolari, 9 lire sterline) pe oră pentru a realiza sondaje neoficiale.

Înainte de a îndeplini această sarcină, participanții au fost instruiți cum să-i influențeze subtil pe cei chestionați. De asemenea, li s-a cerut să-i înregistreze în secret pe cei intervievații care ar susține opoziția pro-rusă.

Doamna Juc a dezvăluit că acest lucru avea scopul de a „preveni trucarea votului”, sugerând că rezultatele sondajului și înregistrările secrete ar fi folosite, în cazul unei victorii a partidului PAS, ca presupuse dovezi că a câștigat pe nedrept.

Banii pentru manipulare vin de la Moscova

Dovezile strânse de BBC sugerează, de asemenea, că rețeaua este finanțată din Rusia. Ana a auzit-o – și a filmat-o – pe Alina Juc în timp ce cerea bani de la Moscova: „Ascultați, puteți aduce bani de la Moscova… Trebuie să le dau oamenilor mei salariile“.

Nu era clar cine trebuia să trimită banii, dar BBC a găsit legături între rețea și Ilan Șor prin intermediul ONG-ului Evrazia. Ilan Șor și Evrazia au primit întrebări din partea BBC, dar au refuzat să răspundă.

BBC a găsit fotografii cu Alina Juc pe site-ul ONG-ului Evrazia – iar unul dintre grupurile Telegram la care a fost adăugată Ana se numea „Liderii Evraziei”.

Ministerul de Externe al Regatului Unit spune că Evrazia operează „în Moldova în numele oligarhului corupt fugar Ilan Șor pentru a destabiliza democrația”.

Alina Juc a fost contactată pentru a comenta informațiile obținute de BBC, dar nu a răspuns.

Alte două investigații sub acoperire arată cum oamenii Kremlinului au creat „batalioane digitale” pentru a manipula alegerile din Rep. Moldova în favoarea sa și pentru a ataca România.

Un fost oficial ucrainean expune planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie.

