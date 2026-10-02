Cum vrea Donald Trump să pună mâna pe motorina Europei, înainte de alegeri

Administrația Trump exercită presiuni asupra Uniunii Europene pentru a elibera 120 de milioane de barili de motorină din rezervele strategice, conform Blick, parte a grupului Ringier. Decizia are legătură cu alegerile intermediare din Statele Unite, programate pentru noiembrie 2026, în încercarea de a reduce prețurile combustibililor și a atrage voturi.

Conform informațiilor transmise de „Der Spiegel”, Washingtonul ar fi amenințat că va întrerupe exporturile de motorină către Europa dacă solicitarea nu este respectată. Reuters precizează că Germania și Franța sunt principalele ținte ale presiunii americane, fiind țările cu cele mai mari rezerve strategice de motorină.

Biroul Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a reacționat cu „îngrijorare” la această cerere, subliniind impactul potențial masiv asupra pieței europene de energie. „120 de milioane de barili reprezintă o cantitate enormă”, a transmis Comisia. Spre comparație, Elveția, care nu este parte a Uniunii Europene, depozitează doar aproximativ 14 milioane de barili de motorină și benzină în rezervele sale naționale și nu este afectată de această criză.

Relațiile SUA-UE sunt tensionate de această solicitare, mai ales că interdicția propusă ar putea duce la creșterea prețurilor combustibililor pe continent, afectând grav economiile europene. Totuși, rămâne incert dacă administrația de la Washington va merge până la capăt cu această amenințare. Recent, Casa Albă a negat posibilitatea unei interdicții la export, iar secretarul american al energiei a declarat că SUA își dorește să mențină statutul de lider energetic global.