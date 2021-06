Cum ne afectează vremea ploioasă și cât de neobișnuită e pentru această perioadă a anului

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) susțin că iunie este una dintre cele mai instabile luni ale anului, caracterizată prin ploi și variații de temperatură de la o zi la alta.



An de an, în această perioadă, lumea se întreabă când vine vara, dar uităm de la un an la altul că iunie este o lună instabilă. Și mai, și iunie sunt luni instabile în care plouă. Însă, soarele arde atunci când apare. Vara este venită, dar când sunt nori și ploi este normal să fie mai răcoare.

