Nu este singurul factor decisiv, însă raportul de la Biroul de Credit comunică informații relevante despre comportamentul de plată de până acum. Acest lucru înseamnă că ai deja un profil de creditare pe care și tu îl poți verifica online pentru a înțelege ce opțiuni ai în accesarea unui împrumut.

Profilul de creditare este stabilit atât pe baza raportului de la Biroul de Credit, cât și prin verificarea veniturilor declarate la ANAF.

Ce este Biroul de Credit și ce informații apar în raportul de credit?

Biroul de Credit colectează lunar informații de la bănci și IFN-uri despre comportamentul de plată al persoanelor fizice care accesează un credit.

Biroul de Credit nu are, însă, un rol decizional.

Decizia de a acorda un credit aparține întotdeauna băncii, care interpretează comportamentul de plată al clientului în funcție de politicile interne de risc.

Raportul de la Biroul de Credit conține informații despre:

Produsele de credit accesate (tipul de credit, suma împrumutată, durata)

(tipul de credit, suma împrumutată, durata) Soldul rămas de plată pentru fiecare produs

Istoricul de plată (plățile efectuate la timp, întârzierile, restanțele, restructurări sau refinanțări )

(plățile efectuate la timp, întârzierile, restanțele, sau ) Tipurile de credit la care ești codebitor sau garant

Cererile de credit sau numărul interogărilor la Biroul de Credit (numărul mare de cereri poate semnifica nevoia urgentă de bani și poate influența decizia de creditare)

(numărul mare de cereri poate semnifica nevoia urgentă de bani și poate influența decizia de creditare) FICO score sau scorul de credit

Aceste informații sunt disponibile pentru bănci atunci când analizează bonitatea unui solicitant și capacitatea de a rambursa un împrumut.

Cum poți verifica istoricul tău la Biroul de Credit atunci când te pregătești pentru un împrumut?

Verificarea la Biroul de Credit se face online, prin crearea unui cont pe website-ul Biroului și depunerea unei solicitări pentru a primi raportul de credit.

Dacă ai nevoie ca raportul să fie în format fizic, va trebui să depui o cerere prin poștă la Biroul de Credit.

Alternativ, există un serviciu mai rapid, dacă preferi ca altcineva să se ocupe de obținerea raportului în locul tău.

Alternativ, există un serviciu mai rapid, dacă preferi ca altcineva să se ocupe de obținerea raportului în locul tău.

Procesul este 100% digital, iar interogarea Biroului de Credit și ANAF în numele tău nu influențează FICO score.