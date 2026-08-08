Temperaturile caniculare transformă un automobil lăsat sub soarele arzător într-un adevărat cuptor. Într-o zi toridă, interiorul unui vehicul poate atinge până la 60 de grade Celsius, punând în pericol atât confortul, cât și siguranța pasagerilor, mai ales dacă printre aceștia se află copii sau animale de companie.

Cum să răcești rapid un automobil încins

Specialiștii recomandă metode simple și eficiente pentru a reduce temperatura din mașină înainte de a începe călătoria.

Creează un efect de vid. Deschide complet geamul pasagerului dintr-o parte a mașinii. De pe partea opusă, deschide și închide portiera în mod repetat.

„Acest procedeu funcționează ca un vid, eliminând aerul fierbinte și atrăgând aer mai rece din exterior”, explică experții citați de Southern Living.

Aerisește interiorul înainte de pornire. După ce aerul fierbinte a fost evacuat, deschide toate geamurile și pornește aerul condiționat.

Începi să conduci imediat, deoarece motorul în mișcare activează mai eficient sistemul de climatizare.

Dezactivează recircularea aerului. La activarea aerului condiționat, asigură-te că funcția de recirculare este oprită. Aparatul va răci mai rapid aerul proaspăt din exterior decât cel deja încălzit din interior.

„Opțiunea este indicată de obicei printr-un simbol auto cu o săgeată circulară în interior”, indică specialiștii.

Închide geamurile la temperatura potrivită. Când temperatura din vehicul ajunge la un nivel confortabil, închide toate geamurile.

Abia atunci poți reactiva recircularea aerului pentru a menține răcoarea.

Protecție suplimentară împotriva căldurii

Un alt pericol al expunerii prelungite la soare este deteriorarea materialelor din interiorul mașinii, care pot elibera compuși toxici sub influența razelor UV.

Pentru a preveni aceste probleme, investește în parasolare de calitate. Acestea nu doar reduc temperatura, ci și protejează finisajele.

Metodele rapide și accesibile pentru răcirea unui vehicul pot face diferența între o călătorie inconfortabilă și una plăcută.

Așa cum subliniază Southern Living, răcirea eficientă a mașinii este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru siguranța tuturor pasagerilor.



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