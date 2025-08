„Voiam să mă simt liberă, să creez”

Alexandra nu și-a dorit niciodată un job clasic, iar părinții ei au fost îngrijorați, având multe discuții pe tema asta. „Era presiunea că am ajuns la vârsta la care trebuie să muncesc și ce să fac, unde să mă duc să mă angajez?”. Însă Alexandra își dorea mai mult. „Voiam să mă simt liberă, să creez, să inventez, să mă ridic de la 0.”

De mică a avut o pasiune foarte mare pentru modă și pentru tot ce înseamnă creație și vestimentație. A făcut și modelling și crede că e posibil să fi pornit de acolo. „Tata când auzea de modă se îngrijora pentru că în generația lui probabil lucrul ăsta era văzut diferit. Cum că modelele fac compromisuri, nu sunt așa deștepte, știu doar să defileze și asta e tot ce pot”, povestește Alexandra. Ea spune că mergea la modelling fără ca tatăl ei să știe inițial și așa a devenit din ce în ce mai îndrăgostită de haine și de ședințe foto.

A studiat la un liceu economic, unde nu i-a plăcut și și-a dorit să se mute imediat, dar spune că ceva o ținea acolo. „Liceul economic era, de fapt, primul pas în lumea afacerilor și a antreprenoriatului, dar cea mai frumoasă parte e că atunci nu știam asta.”

Recomandări Povestea Giuliei, tânăra ucisă din indiferenţa autorităţilor, cu 53 de lovituri de cuţit. Criminalul a terorizat-o ani la rând şi i-a lăsat un câine mort la uşă

Apoi și-a dorit să urmeze facultatea la Istituto Marangoni, cea mai bună universitatea de modă din lume, dar erau foarte mulți bani la mijloc, suma de 30.000 de euro anual. „Părinților li s-a părut mult, dar nici nu au spus nu.”

În doar șase luni, Alexandra a reușit să pună pe picioare propria firmă de publicitate și să înceapă lucrul la propriul ei brand de modă

A ales SNSPA, specializarea publicitate

Alexandra spune că antreprenoriatul a fost mereu singurul lucru care îi plăcea și nu se vedea niciodată făcând altceva, așadar, a început să o îngrijoreze și pe ea gândul că dacă nu îi iese, nu știe ce o să facă. „Viața m-a surprins din nou și nu am urmat facultatea de modă, dar am ajuns la SNSPA, să studiez publicitate și asta pentru că mi-a fost prea frică să plec în străinătate.”

Susține că a studiat la SNSPA publicitatea tot pentru că se gândea că poate să facă o legătură cu moda. „A fost cea mai frumoasă perioadă și a fost cea mai bună facultate pentru mine din toate punctele de vedere. Mi-am dat seama că îmi place publicitatea, îmi place social media și îmi place și mediul online, creația, designul, strategia, promovarea”, spune aceasta.

Recomandări Ion Iliescu, în stare critică: starea sa s-a deteriorat, iar organele au început să cedeze

Încă din primul an de facultate a început să se implice și să facă social media pentru firma de curățenie a mamei. Astfel, ea a reușit să facă firma mai populară, ajungând la influenceri și colaborări, acum având un public larg care apelează la serviciilor lor, părinții ei fiind nevoiți să mai angajeze pe cineva, pentru că nu mai reușeau să facă față.

Au fost și momente grele, momente în care simțea că nu știe să facă nimic. „Uitându-mă atunci la alte pagini vedeam că nici nu se compară ce postez eu cu ce postează alte branduri, eram dezamăgită că nu am experiență. Am fost dezamăgită și am renunțat. Gândurile mele erau numai ce fac, unde mă angajez? Nu știu să fac nimic. A fost o luptă interioară grea pentru că ajunsesem în punctul în care mi-am dat seama că nu merit tot ce primesc de la părinți, că eu nu știu să fac nimic”, spune Alexandra.

A decis să lase și moda în urmă pentru că și-a dat seama că nu are prea multe cunoștințe din acest domeniu. „Am fost tristă, pentru că mi se părea un vis foarte îndepărtat.”

Primii pași în antreprenoriat

În anul 2 de facultate spune că a început să facă internshipuri, proiecte și că lucrurile parcă începeau să prindă contur. „Îmi doream să lucrez într-o agenție de publicitate, dar nu aveam nicio tragere de inimă să aplic la un job. Și asta pentru că simțeam că îmi limitează creativitatea și libertatea de a gândi și de a crea și îmi pune anumite bariere. Toată lumea în jurul meu îmi spunea că nu am cum vreodată să creez eu ceva fără să am o experiență în spate, adică un job. Eu ascultam, dar nu credeam”, spune Alexandra.

Recomandări Șefa CSM consideră că o pensie de 11.000 de lei este mică: „Suntem unici. Nu putem să punem egal între magistrați și celelalte categorii sociale”

A absolvit și facultatea și, din nou, nu avea niciun plan și se simțea pierdută, iar acum, presiunea era și mai mare. În septembrie 2024 a aplicat ca social media manager la o asociație pentru voluntari. „M-am ocupat de tot ce înseamnă social media, postări, texte, design. Am învățat într-un timp atât de scurt lucruri pe care la un job nu le-aș fi învățat nici în 2 ani.”

S-a înscris și la masteratul de Modă, publicitate și consum, „eram foarte aproape de tot ce visasem.” Dar în februarie 2025, lucrurile s-au schimbat cu un mesaj pe WhatsApp de la prietena mamei ei, care are o firmă de mutări și îi propusese o colaborare serioasă pe social media. „Acesta a fost mesajul care mi-a schimbat total viața și totodată momentul în care a început cariera mea, toate, din nou fără să îmi dau seama.”

Așa că a luat propunerea în serios, s-a documentat și a vrut ca totul să iasă cât mai profi. „Am reușit să cresc pagina și am adunat peste 700 de urmăritori în doar 3 luni. Am avut colaborări cu influenceri, am trimis pachete de PR, am făcut o strategie bine pusă la punct și am încercat să fac totul să iasă perfect.”

Apoi a început să facă același lucru la firma de curățenie a mamei sale, între timp a făcut și un mentorat în social media „și a mai venit încă un client mare care mi-a adus alte 3 branduri.”

Și-a dorit să se focuseze exclusiv pe ceea ce o împlinea cu adevărat și să se extindă în zona de publicitate. „Am pierdut nopți, am stat în casă cu zilele, am stat la laptop câte 10 ore pe zi și chiar de multe ori înainte să mă culc sau cum deschideam ochii dimineața ca să lucrez și să ajung sus, să nu dezamăgesc”, spune aceasta.

A avut zile în care și-a dorit să renunțe, zile în care nu știa ce să mai facă cu moda. Încă mai are momente când i se pare că ce face nu e suficient. „Dar apoi mă trezesc și îmi dau seama că tot ce am acum e datorită copilului mic din interiorul meu, care a visat tot ce are acum încă de mică, și indiferent de ce i s-a spus că nu o să facă nimic în viață, ea a continuat să viseze. Și tot ce fac acum e pentru ea”, susține tânăra.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Colaborează cu Alina Ceușan

În prezent are propria firmă de publicitate și mai are încă două persoane cu care lucrează pe contract de colaborare, printre care și una dintre prietenele ei cele mai bune și un videograf. De asemenea, face și social media pentru brandul Alinei Ceușan, Retro Future. „Pe Alina am cunoscut-o chiar la o mutare că am ajutat-o să se mute cu firma.”

Pe lângă toate acestea, știe că mai are multe de învățat, iar în prezent face și meditații cu un designer, o româncă pe care a cunoscut-o printr-o cunoștință comună. „Mă ia cu ea peste tot, la atelier, la prezentări de modă, la evenimente. Mă pregătește mai pe scurt pentru propriul meu brand la care lucrez acum. Este tot ce mi-am dorit vreodată și toate au venit exact la momentul potrivit, nici mai devreme, nici mai târziu”, susține Alexandra.

Alexandra spune că știe că procesul nu e deloc ușor „Nu am timp de viața obișnuită a unui tânăr de 20 de ani, nu mai ies atât de des, am alte priorități, dar cumva totul a venit atât de natural, încât am timp exact pentru ce e important pentru mine.”

Consideră că cel mai frumos lucru din toate acestea e că a creat ceva pe cont propriu și că și-a întrecut propriile așteptări, reușind să își facă familia mândră, „și nu am renunțat niciodată, indiferent că toată lumea din jurul meu mi-a pus piedici”, declară aceasta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE