Rolul bateriei în funcționarea mașinii

Bateria auto reprezintă sursa principală de energie necesară atât pentru pornirea motorului, cât și pentru alimentarea sistemelor electrice ale unei mașini. Aceasta stochează curentul generat de alternator și îl furnizează atunci când este nevoie către diverse componente și accesorii ale automobilului. Fără o baterie funcțională, propulsorul nu poate fi pornit, iar unele funcții electrice, precum luminile, sistemul audio, instalația de climatizare sau alte echipamente, devin inutilizabile, relatează Caamagazine.

Există mai multe tipuri de baterii auto, fiecare cu caracteristici specifice. Spre exemplu, bateriile plumb-acid (SLA) se găsesc în variante cu întreținere și fără întreținere. Cele cu întreținere necesită completarea periodică cu apă distilată pentru a compensa evaporarea electrolitului, în timp ce bateriile fără întreținere sunt sigilate și nu necesită această intervenție.

De asemenea, bateriile AGM (Absorbent Glass Mat) și cele cu gel au o durată de viață mai lungă și o rezistență superioară la descărcări repetate. Totodată, bateriile litiu-ion, care sunt folosite de vehiculele electrice (EV) și de cele hibride, pot stoca cantități mari de energie într-o dimensiune mai mică în comparație cu alte tipuri, iar utilizarea lor a crescut în ultimii ani. Funcționarea unei baterii se bazează pe reacții chimice de tip redox, care implică transferul de electroni între substanțe. Când bateria furnizează energie acidul sulfuric din electrolit reacționează cu plumbul de pe plăcile bateriei, generând curent electric.

În timpul încărcării, procesul se inversează, permițând reîncărcarea repetată a bateriei. Totuși, fiecare ciclu de încărcare și descărcare contribuie la degradarea acumulatorului, ceea ce determină durata de viață limitată a bateriei.

Ce durată de viață are bateria mașinii

Bateria auto ajută la pornirea motorului și menține în funcțiune o gamă din ce în ce mai largă de componente electrice și electronice. Durata ei de viață depinde de câți consumatori electrici și electronici există pe mașină. Pe măsură ce numărul lor este mai mare, cu atât va crește și cererea de energie și, implicit, durata de viață a bateriei scade. De obicei, în funcție de calitatea constructivă oferita de producători, durata de funcționare a unei baterii auto este de până la 4-5 ani. Dacă vei parcurge cu regularitate distanțe mari, unele acumulatoarele auto pot rezista chiar şi 6-7 ani. În schimb, dacă vei circula cu mașina ta doar prin oraș, perioada de încărcare a acesteia va fi scurtă și nu va avea timp suficient pentru a se regenera. Trebuie să știi că o baterie care se află mult timp într-o stare de încărcare parțială se va deteriora mai repede din cauza fenomenului numit sulfatare.

Factori care pot afecta durata de viață a bateriei mașinii

Sunt multe aspecte pot determina descărcarea sau deteriorarea unei baterii auto, de la factori externi, precum temperaturile extreme, până la condițiile interne ale bateriei. Iată-i pe cei mai importanți dintre aceștia:

Condițiile meteo. În timpul iernii, reacțiile chimice care generează energia electrică în baterie se desfășoară mai lent, motiv pentru care bateriile se descarcă cel mai des peste noapte, când sunt temperaturi foarte scăzute. În schimb, în caz de temperaturi ridicate, reacțiile chimice se accelerează, ceea ce poate duce la o coroziune internă și la reducerea duratei de viață a bateriei.

Vibrațiile. Deteriorarea pe interior a bateriei este cauzată de vibrații puternice și îi poate scurta durata de viață. Cauzele cele mai înâlnite sunt gropile mari, drumurile denivelate pe distanțe lungi și trecerea peste borduri sau denivelări cu viteză mare, potrivit Nationwide.

Obiceiurile de condus. Durata de viață a bateriei depinde și de stilul de condus. De exemplu, dacă faci frecvent drumuri scurte, bateria s-ar putea să nu se încarce complet, ceea ce poate duce la „subîncărcare”.

Circuitul de încărcare. Cunoscut și sub numele de sistem de încărcare, circuitul de încărcare menține bateria auto încărcată și furnizează principala sursă de energie electrică atunci când motorul mașinii funcționează.

Tipul bateriei. Tipul bateriei este un alt factor care influențează durata de viață a acumulatorului unei mașini. Bateriile plumb-acid sunt cele mai comune datorită fiabilității și costurilor reduse. Este recomandată verificarea și întreținerea regulată pentru a le maximiza durata de viață.

Bateriile AGM baterii se încarcă mai rapid și sunt utilizate frecvent în mașinile cu tehnologie start-stop sau cu mai multe accesorii electrice datorită plăcilor de plumb care sunt separate de un strat absorbant de sticlă. Durata medie de viață este de 4-7 ani. Bateriile EFB (Enhanced Flooded Battery) sunt folosite în vehicule moderne cu cerințe electrice mai mari, de obicei în cele cu sisteme start-stop. Comparativ cu bateriile plumb-acid, acestea acceptă mai ușor încărcarea și au un ciclu de viață mai bun, durata medie fiind de 4-6 ani. Folosite în special în vehiculele electrice și hibride, bateriile litiu-ion performează bine, au o durată medie de viață de circa 10 ani, dar sunt mai costisitoare.

Calitatea bateriei. Bateriile de calitate slabă se degradează mai repede, reducând durata de viață, iar bateriile de calitate superioară rezistă mai bine la diverse condiții și durează mai mult.

Descărcarea bateriei. Când mașina este oprită, orice dispozitiv care consumă energie poate descărca bateria, așa cum este cazul telefonului mobil pus la încărcat, utilizarea sistemelor electronice ale mașinii sau lăsarea unei lumini interioare aprinse. Problemele în sistemul electric pot cauza, de asemenea, descărcarea bateriei.

Coroziunea. Conexiunile bateriei afectate de coroziune pot împiedica încărcarea completă. Coroziunea poate deteriora și clemele de conectare, afectând legătura electrică.

Semne că bateria mașinii se apropie de sfârșit

Să te trezești cu bateria auto descărcată este întotdeauna neplăcut, indiferent de locul unde se întâmplă acest lucru. Din fericire, bateriile dau, de obicei, semne care indică faptul că sunt pe cale să cedeze, astfel încât să ai răgaz pentru a o înlocui. Pentru a evita o astfel de situație trebuie să fii atent la cele mai evidente semne ale unei baterii defecte, care este pe punctul să cedeze. Iară care sunt cele mai comune simptome:

Vârsta bateriei. Cele mai multe baterii auto au o durată medie de viață de 3-5 ani, în funcție de factori precum stilul de condus, climă și întreținere. Pentru a afla vârsta bateriei trebuie să verifici data de fabricație, care este trecută pe un sticker lipit pe carcasă.

Putere electrică scazută. Dacă bateria mașinii cedează, ea nu va putea alimenta toate componentele electrice, inclusiv farurile, radioul, aerul condiționat și geamurile electrice. Dacă observi că aceste funcții operează mai lent sau că farurile par să fie mai puțin luminoase decât de obicei, acesta este un semn că bateria este aproape descărcată.

Sunet de click când pornești mașina. Când răsucești cheia în contact bateria trimite curent către solenoidul demarorului pentru a porni motorul. O baterie defectă va avea dificultăți în a realiza această funcție, iar curentul trimis către demaror va fi mai slab. Când demarorul primește o putere redusă sau insuficientă, se aude adesea un sunet de click.

Pornire lentă a motorului. Dacă motorul pornește mai greu decât de obicei este clar că bateria mașinii tale ar putea fi aproape de sfârșit.

Lumini de avertizare. Mașinile moderne sunt prevăzute cu un martor de bord pentru baterie. Când aceasta se aprinde, înseamnă că a fost detectată o problemă la nivelul acumulatorului sau a sistemului de încărcare. Nu ignora această avertizare și mergi la un service pentru a verifica bateria, conform Tiresplus.

Porniri frecvente cu cabluri. Dacă ești nevoit să pornești mașina cu cabluri mai des decât de obicei, în mod sigur este vorba despre o problemă la nivelul bateriei. În timp, capacitatea acesteia de a reține curent poate slăbi din cauza vârstei, a temperaturilor extreme sau a consumului unor echipametne, precum radioul sau lumina interioară. Pornirea cu ajutorul cablurilor poate fi o soluție rapidă, de moment, pentru o baterie descărcată, însă ea nu rezolvă problema pe termen lung. Dacă bateria se descarcă frecvent se recomandă să mergi într-un service specializat pentru o evaluare a stării bateriei.

Carcasa bateriei umflată. Acesta este un semn evident, pe care nu trebuie să-l ignori. Umflarea carcasei bateriei este cauzată de acumularea excesivă de căldură în interior, ceea ce poate apărea din cauza supraîncărcării sau expunerii prelungite la temperaturi ridicate. O carcasă umflată poate provoca scurgeri care pot deteriora alte componente și reprezintă un risc de siguranță, astfel că se recomandă înlocuirea bateriei.

Coroziune puternică. Dacă observi depuneri albăstrui pe bornele bateriei sau un strat transparent pe partea superioară a carcasei bateriei înseamnă că există scurgeri de acid sau vapori acizi. Coroziunea nu doar că împiedică conductivitatea electrică a bateriei, dar poate provoca și daune pe termen lung.

Cum prelungești durata de viață a bateriei mașinii

Bateria este o componentă a mașinii care trece adesea neobservată sub capotă până în momentul în care se descarcă atunci când te aștepți mai puțin. Pentru a evita astfel de situații este important să știi ce poți face pentru a-i prelungi durata de viață.

Testează bateria. Trebuie să știi în ce stare se află bateria mașinii tale dacă vrei să-i prelungești durata de viață. Poți folosi un tester special pentru a-i evalua starea și a decide când este momentul să o înlocuiești.

Menține bateria la o temperatură neutră. Pe cât posibil, evită să conduci sau să parchezi mașina în condiții de temperaturi extreme, fie foarte ridicate, fie foarte scăzute, deoarece acestea pot scurta durata de viață a bateriei.

Asigură-te că bateria este bine fixată. O baterie trebuie prinsă ferm pentru a evita vibrațiile care ar putea provoca daune interne. Verifică periodic bateria mașinii pentru a te asigura că este bine fixată în locașul ei, se precizează pe Nationwide.com.

Folosește un dispozitiv de întreținere. Dacă nu vei folosi mașina în lunile de iarnă un dispozitiv de întreținere a bateriei te poate ajuta să o păstrezi încărcată. Acesta monitorizează tensiunea și menține nivelul corect de încărcare.

Previne coroziunea. Păstrarea bateriei curată este o metodă eficientă de a-i asigura buna funcționare. În timp, bornele bateriei corodează, dar dacă le vei curăța periodic vei putea prelungi durata de viață a bateriei. Pentru asta folosește o perie mai aspră și soluție din bicarbonat de sodiu și apă. Apoi clătește bine cu apă rece și șterge-le cu o cârpă curată.

Stinge luminile. Lăsarea farurilor sau a luminilor de la uși aprinse poate afecta serios bateria vehiculului. Asigură-te că le-ai stins înainte să cobori din mașină.

Fă drumuri mai lungi. Condusul frecvent și pe distanțe mai mari ajută la menținerea încărcării bateriei. Aceasta se poate reîncărca pe parcursul unor drumuri mai lungi, însă nu reușește să facă acest lucru și la deplasări scurte. Ia în considerare achiziționarea unui starter portabil, care îți poate reporni bateria fără ajutorul altei mașini, în caz că bateria se descarcă.

Îngrijește-ți mașina. Mașina are multe componente care funcționează împreună. Reviziile periodice și depozitarea corectă a vehiculului sunt metode simple prin care te poți asigura că bateria va atinge durata de viață maximă. Bateria este doar una dintre piesele esențiale ale unui automobil bine întreținut, așa că ai grijă de toate componentele pentru a prelungi atât durata de viață a mașinii, cât și a acumulatorului.

