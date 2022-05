CNA și FILIA reacționează la apariția de la iUmor a unui fost condamnat pentru complicitate la viol: „Antena 1 a violat încrederea publicului”. Mesajul transmis de Delia

Numit „regele viralelor” de presa tabloidă din România, Luis Stan a devenit vedetă pe TikTok, rețea unde are aproape 500.000 de urmăritori și milioane de vizualizări la clipurile sale. Bărbatul se filmează fie dansând, fie alături de soția sa, ori ducând platouri cu mâncare clienților lui (deține un local în București).

În unele clipuri, Luis Stan folosește limbaj trivial și o amenință cu bătaia pe soția lui. „Îți sparg fața aia”, îi spune el, spre amuzamentul celor care îl urmăresc.

Cei mai mulți dintre ei sunt adolescenți. „De data asta, l-am prins. Un om genial și plin de energie. Respect Luis Stan”, scrie un tânăr pe TikTok, care se laudă pe rețeaua socială că a fost la restaurantul acestuia special pentru a-l întâlni.

Cine este Luis Stan

Pe 28 iunie 2016, Luis Stan, în vârstă de 42 de ani, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru sechestrarea a două fete minore și complicitate la viol. Bărbatul a făcut parte din temutul clan al Caranilor, cunoscut pentru atrocitățile comise în Capitală: tâlhărie, proxenetism, viol și trafic de droguri.

În 2012, împreună cu alți cinci bărbați din clan, Luis Stan sechestra două copile într-un hotel. Minorele au fost violate în mod repetat de către aceștia, iar Luis Stan a fost complice la întreaga faptă.

În 2018, el a fost eliberat din închisoare, după numai doi ani, pentru bună purtare, potrivit unei decizii judecătorești.

„După ce a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat și dă dovezi temeinice de îndreptare, ținându-se seama și de antecedentele sale penale, poate fi eliberat condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei, la calculul fracțiunii avându-se în vedere partea din durata pedepsei care poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate, fără ca liberarea să poată fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei”, se arată în motivare.

Promovat de Antena 1, elogiat de Mihai Bendeac și Delia

Luis Stan, la iUmor

Luis Stan a fost invitat în platoul emisiunii „iUmor”, ediție difuzată de Antena 1 pe 23 aprilie, pentru a-i face o surpriză Deliei, de ziua artistei. Bărbatul și-a făcut apariția cu un platou cu mâncare în mână. Cântăreața s-a ridicat de pe scaun și s-a dus pe scenă lângă el pentru a-l saluta.

„Până și eu știu cine sunteți”, a replicat Mihai Bendeac. „Toată lumea știe cine e”, a subliniat Delia.

„Dacă deschizi telefonul de câteva ori pe zi, e imposibil să nu fi văzut vreodată vreo memă”, a explicat ulterior Bendeac.

„Facem un dans mișto?”, întreabă Luis Stan, de pe scenă. „De-alea frumoase, de-alea elegante, băi, băiatule, băi!”, a continuat el.

„Ce face băiatul acesta, cu ce se ocupă?”, întreabă reporterul Antenei 1. „Cu nimic”, zice Bendeac. „Face tot felul de filmulețe din astea cu «Ce faceți, mă? Mă, nebunilor, mă!» Nu știți!?”, continuă el.

De asemenea, comedianta Maria Popovici, jurat-invitat al ediției, a declarat că nu știe cine este Luis Stan.

Bendeac se declară dezamăgit când află că Luis Stan a fost invitat de producători și nu va concura în emisiune. „Eu am foarte mare încredere că dumneavoastră ați putea să vă descurcați extraordinar într-un număr iUmor. Consider că, în sezonul acesta, am avut așa o mică șchiopăteală pe concurenți de genul acesta… mustoși. Nu vreți să ne faceți un număr?”, l-a rugat actorul.

Iar Luis Stan a improvizat „o poveste”: „Eram la o masă acum două seri, cu Bendeac și cu domnul Cheloo, și o fată superbă, blondă, cu ochi albaștri, figurantă, arogantă, era și moțată, și un pic perversă, trece pe lângă noi. S-a uitat așa obraznic. Iar domnul Bendeac i-a zis doar atât: Ce draci ai pe tine, domnișoară! Ce te-ai mai lăuda, ce figuri ai, s-o dai în baschiuri, în perversități de-alea incredibile”.

Membrii juriului, cu excepția lui Cheloo, s-au amuzat pe seama apariției invitatului-surpriză.

Ce a transmis Delia după ce a aflat de trecutul lui Luis Stan

Delia și Luis Stan, la iUmor

Contactată de Libertatea, Delia a răspuns, prin intermediul PR-ului său, că nu știa nimic despre trecutul invitatului-surpriză de la iUmor. „Delia nu cunoștea informații despre viața personală și trecutul acestui concurent, în afara faptului că postează clipuri pe TikTok”.

În plus, reprezentanta artistei a explicat că nici echipa de producție a emisiunii nu știa despre condamnarea penală a bărbatului: „Echipa de producție nu poate cerceta trecutul fiecărui concurent, iar Delia nu a primit nicio informație suplimentară în acest sens”.

Recent, Delia a reacționat dur când un concurent „iUmor” a făcut glume sexiste pe scena emisiunii de la Antena 1. Iar în mai multe story-uri de Instagram, artista a vorbit despre abuzurile profesorilor asupra elevelor, din perioada în care studia muzică la Liceul Dinu Lipatti.

Întrebată dacă este de acord cu apariția la TV a unor persoane condamnate pentru grave infracțiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, cântăreața a transmis că nu este de acord.

A adăugat că, dacă ar fi știut despre trecutul personajului, „cu siguranță reacția și poziția ei ar fi fost diferite, în acord cu convingerile exprimate anterior”.

Invitat și la Capatos

Nu este prima dată când Luis Stan este invitat în platoul unei emisiuni de la Antena 1. Bărbatul și-a făcut apariția, în repetate rânduri, la „Xtra Night Show”, emisiune realizată de Dan Capatos.

În una dintre ediții, Luis Stan a explicat „secretul micilor care l-au îmbogățit”, dar și ce beneficii i-a adus TikTok-ul: faimă și bani.

Luis Stan, la emisiunea lui Capatos de la Antena Stars

Jurnalista Teodora A. Munteanu a scris, într-o postare pe Facebook, că este indignată de apariția bărbatului la TV: „Juriul a fost în extaz, s-a râs, s-a făcut circ și nimănui nu i s-a părut nimic în neregulă în a promova la televizor un fost pușcăriaș, care a făcut închisoare pentru lipsire de libertate și complicitate la viol”.

Postarea a avut peste trei mii de reacții și sute de comentarii. În unele comentarii, jurnalista a fost înjurată de susținătorii „regelui viralelor”.

„Găsim mereu spațiu și scuze pentru agresori, dar niciodată pentru victime”

Andreea Rusu, director executiv al Centrului FILIA, ONG pentru drepturile femeilor, spune că promovarea la TV a persoanelor condamnate pentru agresiuni sexuale este o „problemă gravă”.

„Nu pot să nu mă gândesc la cum se simt victimele acestui individ atunci când observă nu numai că este promovat la televizor, dar că este și admirat de atâtea mii de persoane care-l urmăresc”, declară Andreea Rusu, director executiv al Centrului FILIA.

„Nu facem decât să reafirmăm că le găsim tot felul de scuze agresorilor, iar victimelor nu le oferim același spațiu, nu le oferim încrederea de care ar avea nevoie ca să-și spună poveștile”, completează Andreea Rusu.

Directorul Centrului FILIA amintește că, în România, majoritatea situațiilor de violență fizică sau sexuală rămân neraportate. În plus, publicul tânăr este cel mai expus la astfel de situații de violență. „Fetele între 16 și 24 de ani sunt principalele victime ale abuzului între parteneri. Din păcate, educația se face și la televizor, iar în momentul în care promovăm și admirăm în spațiul public astfel de indivizi, urmările pot fi grave”, explică directoarea centrului FILIA.

Astfel de emisiuni nu fac decât să descurajeze și mai tare victimele în a-și spune povestea și a încerca să-și caute dreptatea. Andreea Rusu, director executiv al Centrului FILIA:

Reacția CNA

Valentin Alexandru Jucan, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), spune că legea nu poate interzice apariția la TV a persoanelor reabilitate din punct de vedere juridic. „Și-a ispășit pedeapsa, este reabilitat”, spune el.

Valentin Jucan, membru CNA

„Singurele articole care reglementează, mai mult sau mai puțin, apariția unor invitați care să ridice probleme sunt cele legate de protecția minorilor. Asta înseamnă că singurul lucru pe care l-am putea analiza este dacă ora la care s-a difuzat emisiunea este cea potrivită. Dar asta nu rezolvă problema de fond – prezența pe post”, a explicat el.

„Un post de televiziune nu poate fi obligat să nu-l invite. Nu avem în lege un articol în acest sens, pentru că atât legiuitorul, cât și radiodifuzorii au considerat că o astfel de reglementare este extrem de greu de redactat astfel încât să respecte principiul ingerinței în consiliul editorial”, a continuat el.

Astfel, problema rămâne una de moralitate, punctează Jucan.

„Gândiți-vă că în regie și/sau în echipa de producători sunt femei. Sunt convins că știau cine este acest personaj. Deci, pentru rating, postul a ales să aducă în fața publicului un violator”, mai spune Jucan.

Prin acest gest, Antena 1 a violat încrederea publicului, a violat decența pe care trebuia s-o arate. Valentin Alexandru Jucan, membru CNA:

Ce poate face totuși CNA

Valentin Jucan a explicat că, în acest caz, CNA îi poate doar chema la discuții pe reprezentanții postului, ca „un exercițiu de igienă publică”.

„Și să transmitem un mesaj în acest sens. Să aduci un violator și să-i ascunzi trecutul, să-l prezinți într-o altă lumină și să-l reabilitezi și moral este o chestiune de lipsă de decență”, a subliniat Jucan.

Sociolog: „Nu văd care e spectacolul”

Și sociologul Alfred Bulai a explicat, într-o discuție cu Libertatea, că opțiunea editorială a producătorilor emisiunii de la Antena 1 este una „care ridică serioase probleme din punct de vedere deontologic”.

„Sigur că audiența este un criteriu, dar ea nu scuză orice fel de emisiune. Și-așa internetul este plin de personaje sinistre, de rasisme și de limbaj trivial. Probabil că oamenii aceștia vor face audiență, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i vedem și la TV”, spune sociologul.

„Nu văd care e spectacolul”, a continuat el.

„Pentru televiziuni, rămâne o simplă chestiune economică, produc bani. Nu se gândesc că pot leza modul în care se percepe cineva sau pur și simplu ceea ce simte cineva”, a mai spus Bulai.

Contactați de Libertatea, reprezentanții Antena 1 nu au oferit un punct de vedere până în momentul publicării acestui material.

