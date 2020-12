Mii de camioane au rămas blocate în ultimele zile în comitatul Kent, din Marea Britanie, după ce autoritățile franceze au închis granița pentru a stopa răspândirea noii variante a coronavirusului. Parisul a decis în cele din urmă ridicarea parțială a restricțiilor, dar circulația se desfășoară cu dificultate, iar șoferii, mulți dintre ei români, mai au de așteptat înainte de a pleca spre familiile lor.

În ajutorul acestora au sărit între timp britanicii de origine indiană, membri ai comunității religioase Sikh, care au pregătit 800 de porții de mâncare caldă, scrie Kentonline.

800 Hot meals ready for the truckers stranded in #Kent due to #OperationStack !



Our thx to the #Kent Sikh community especially Guru Nanak Gurdwara Gravesend. for preparing meals on short notice #BordersClosed @Port_of_Dover pic.twitter.com/65WOnh1NG9 — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 22, 2020

Aceștia s-au alăturat astfel efortului depus de mare parte din comunitatea locală, care a fost alături de șoferii rămași fără alimente de zile întregi.

Liderii templului din localitatea Gravesend au primit o cere de ajutor la ora prânzului, marți, și în câteva ore pregătiseră deja 500 de porții de curry cu năut și 300 de porții de ciuperci și paste.

”Am dat rapid niște telefoane pntru a aduce voluntari, pentru că pregătim deja Langar (bucătăria comunitară Sikh, n.r.) unde distribuim mâncare oamenilor vulnerabili”, a spus un purtător de cuvânt al comunității.

Seara, voluntarii erau deja printre camioane.

”Echipele noastre sunt la fața locului, înfruntând ploaia, împreună cu poliția din Kent și cu Paza de Coastă pentru a distribui porțiile de mâncare caldă șoferilor blocați pe autostrada M20”, au anunțat marți seară oficialii Khalsa Aid, o organizație umanitară a comunității Sikh.

Our teams are out there in the rain with the @kent_police , coastguard and highways agency distributing hot meals to truck drivers caught up in #OperationStack on M20 ! #BordersClosed @BorisJohnson pic.twitter.com/HwH0zs9s8d — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 22, 2020

Manpreet Singh Dhaliwal, unul dintre liderii comunității, a declarat pentru televiziunea ITV că gestul este unul obișnuit.

”E parte a religiei noastre care ne îndeamnă să împărțim bogăția cu cei de lângă noi. Și avem suficientă mâncare, așa că suntem bucuroși să o împărțim cu alți oameni”, a declarat acesta.

The Sikh community in #Gravesend has come together to make fresh hot food for lorry drivers stuck on the #M20.



More than 1,450 lorries remain stuck in #Kent unable to leave Britain due to a travel ban imposed by France. @RaviSinghKA @Khalsa_Aid

More: https://t.co/8HLfy6HUzC pic.twitter.com/b3Mn82oBF1 — ITV News Meridian (@itvmeridian) December 22, 2020

Un mesaj de pe contul de Twitter al organizației umanitare anunța că membrii comunității pregăteau miercuri încă 1.000 de porții de mâncare.

Prizonieri la graniță

Mii de camioane, multe dintre ele conduse de șoferi români, erau încă blocate în Anglia, la Dover, miercuri dimineață.

Autoritățile franceze au deschis granița, dar circulația decurge foarte greu, iar oficialii de la Londra au avertizat că, din cauza numărului mare de camioane, situația va fi rezolvată complet în câteva zile.

Unul dintre motivele întârzierii este acela că toate persoanele care intră în Franța trebuie să aibă test negativ de COVID în ultimele 72 de ore.

Un program masiv de testare a fost pus la punct de armata britanică și va începe să funcționeze miercuri la prânz, fiind vorba despre un test rapid care va oferi rezultatul în 30 de minute, față de un test PCR, ce oferă rezultat în 24 de ore.

Șoferii furioși, care așteaptă de aproape trei zile, fără să aibă unde să doarmă, să se spele și să mănânce, au izbucnit miercuri și chiar s-au confruntat cu poliția.

Imaginile publicate de agențiile de presă arată că tensiunea e crescută în port și violențele pot apărea în orice moment, pentru că șoferii au nervii întinși la maximum.

Dan Jinca, un șofer de camion român blocat în Anglia, a spus că nu este sigur că va putea pleca prea curând. Bărbatul de 47 de ani a declarat pentru Reuters că și-a luat gândul de la Crăciunul în familie și crede că motivul închiderii granițelor e o prostie.

Unul dintre șoferii români blocați în Kent a explicat marți pentru Libertatea situația în care se află. „Ieri au venit și ne-au adus o sticlă de apă și un baton de ciocolată. Astăzi ne-au dat două bidonașe de juma de litru cu apă. Urmează să ne aducă și ceva mâncare”, a declarat Iulian Toroabă.

