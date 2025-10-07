Recomandări pentru a conduce în siguranță pe timpul codului roșu de ploi torențiale

Autoritățile recomandă șoferilor ca pe timpul codului roșu de ploi torențiale, să evite, pe cât posibil, să iasă din casă. Totuși, în situația în care acest lucru nu este posibil, Brigada Rutieră a oferit mai multe recomandări pentru a circula în siguranță.

să manifeste prudență, să sporească atenția și concentrarea la volan;

să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să nu bruscheze comenzile volanului și să folosească frâna de motor pentru a încetini;

să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul care îi precedă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;

⁠să nu oprească sau să staționeze în locurile în care pot împiedica desfășurarea normală a traficului;

⁠să evite pe cât posibil efectuarea depășirilor, riscul de acvaplanare în condițiile unui carosabil umed crește;

să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale și a lunetei;

să verifice dacă funcționează în parametrii optimi sistemul de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și ștergătoarele;

să respecte semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere;

⁠pentru siguranța lor și a pasagerilor pe care-i transportă, purtarea centurilor de siguranță este obligatorie.

Cod roșu de ploi torențiale

Bucureștiul și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp.

Șeful DSU, Raed Arafat, a lansat marți dimineață, la televiziunea Digi24, un apel către cetățeni în contextul avertizărilor de cod roșu pentru ploi torențiale și vânt puternic. El a subliniat importanța măsurilor de precauție și a utilizării sistemului Ro-Alert.

