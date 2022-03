Cum sărbătoresc femeile în Ucraina ziua de 8 martie

Ministerul de externe de la Kiev a anunțat, într-o postare pe 8 martie, că aproximativ 15% din forțele regulate ale armatei ucrainene sunt femei.

Reporterul Amie Ferris-Rotman a luat pulsul acestei zile din spatele liniei frontului, alături de mamele, iubitele, surorile sau fiicele celor care luptă acum pentru Ucraina.

„Nu vrem să celebrăm această sărbătoare sovietică”, au declarat mai multe studente din Liov, în timp ce făceau plase pentru camuflaj pentru front.

A muted #InternationalWomensDay today in Lviv. "We dont want to celebrate this Soviet holiday," these students told me as they made camouflage nets for the front.

„Nu avem medicamente pentru chimioterapie, dar continuăm să oferim ajutor. Acum, în spital sunt aproximativ 200 de oameni. Când sună sirenele raidului aerian, îi ducem pe toți pe targi la adăpostul anti-bombe”, spune doctorul Irina Gontsa, de la Centrul de Oncologie din Cernăuți, Bucovina.

Iryna Gontsa, MD, Bukovynian Oncology Center, Chernivtsi, #Ukraine: We are running out of medicines for chemotherapy. But we keep providing help. Now, there are about 200 people in the hospital. When the air raid sirens sound, we take everyone on stretchers to the bomb shelter.

Multe femei se oferă voluntare la graniță pentru a-i ajuta pe cei afectați de atacul militar din Ucraina.

„Am venit să fac voluntariat pentru că sunt eu însămi o mamă. Deoarece refugiații sunt în mare parte femei și copii, nu am putut să stau de-o parte”, spune Ina, mamă a trei copii și voluntară.

"I came to volunteer because I am myself a mother. As refugees are mostly women & children, I could not stand by" says Ina, mother of three & volunteer.



Many women volunteers rush to the border to help those affected by the military attack in Ukraine.



🔗 https://t.co/zFgi7a860a pic.twitter.com/Fd7IL3CrkJ — UN Women Europe & CIS (@unwomeneca) March 7, 2022

Alte femei fac parte din forțele de poliție care încearcă să mențină ordinea într-o țară devastată de război.

„Femeile au început să vorbească cu voce tare despre violență”, spune Natalia Kalyuzhna, căpitanul de poliție și șef al Unității de combatere a violenței bazate pe gen de la Poliția Națională din Sievierodonetsk, regiune afectată de conflict.

Recomandări „Ai vreo informație despre soțul meu?”. Mii de ruși au apelat la o linie telefonică din Ucraina pentru a afla informații despre rudele trimise la război

"Women began to talk loudly about the violence", – says Natalia Kalyuzhna, Police Captain and Head of the Counteracting Gender-based Violence Unit at the National Police in conflict-affected Sievierodonetsk, Ukraine.

Multe alte femei din Ucraina au strâns într-o sacoșă agoniseala de-o viață și au plecat, marea majoritate împreună cu copiii, să se refugieze din calea războiului în țările vecine.

Refugiată ucraineană în România / FOTO: EPA

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, dar și alți politicieni din Europa, au adus un omagiu femeilor ucrainene

„De Ziua Femeii, inima mea este alături de toate femeile ucrainene. În picioare pentru libertate. Luptă în prima linie. Îi protejează pe cei dragi. Uniunea Europeană este cu voi”, a spus Ursula von der Leyen.

On this #WomensDay my heart goes out to all Ukrainian women.



Standing for freedom.

Fighting on the frontline.

Protecting their loved ones.



The European Union is with you. pic.twitter.com/q6n1X4oMLi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 8, 2022

FOTO: EPA

