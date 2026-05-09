Kim Jong-un spune că alianța cu Rusia este prioritară

Kim Jong-un l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia aniversării victoriei asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, o zi cu o încărcătură politică majoră pentru Kremlin.

În mesajul transmis liderului rus, Kim a reafirmat poziția Coreei de Nord de a acorda „prioritate maximă” parteneriatului cu Rusia. El a vorbit și despre respectarea obligațiilor asumate prin tratatul semnat între cele două țări, potrivit agenției oficiale nord-coreene KCNA.

Rusia și Coreea de Nord au semnat în 2024 un „Tratat de parteneriat strategic cuprinzător”, în timpul vizitei lui Vladimir Putin la Phenian. Pactul include și o clauză de apărare reciprocă. Și Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de susținere lui Kim Jong-un, după ce a fost reales în cel mai înalt post de putere de la Phenian.

La începutul lunii aprilie, Rusia și Coreea de Nord au semnat și un acord de cooperare pentru combaterea a ceea ce numesc „dezinformare” răspândită de „numeroșii lor dușmani”.

Coreea de Nord a trimis mii de soldați lângă Rusia

Alianța dintre Moscova și Phenian nu a rămas doar la nivel de declarații. Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldați să lupte alături de forțele ruse în zona Kursk, în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Oficiali sud-coreeni, ucraineni și occidentali au declarat că trupele nord-coreene au suferit pierderi grele. Potrivit acestora, peste 6.000 de soldați nord-coreeni ar fi fost uciși în luptă. Soldații nord-coreeni care luptă împotriva Ucrainei au primit ordin de la Kim Jong-un să se arunce în aer dacă sunt pe cale să devină prizonieri, a declarat Kim Jong-un la inaugurarea unui monument dedicat militarilor căzuți.

Parada de la Moscova, redusă din cauza riscului de atac

Mesajul lui Kim Jong-un a fost transmis în ziua în care Rusia marchează Ziua Victoriei. Anul acesta, parada organizată de Moscova este una dintre cele mai restrânse din ultimii ani, pe fondul temerilor privind un posibil atac ucrainean.

Ziua Victoriei este folosită de Kremlin ca moment de mobilizare simbolică, însă războiul din Ucraina continuă după mai bine de patru ani, iar victoria militară pe care Moscova a încercat să o obțină s-a dovedit mult mai greu de atins decât anticipa conducerea rusă.

Rusia și Ucraina au confirmat vineri că au convenit asupra unui armistițiu de trei zile, anunțat de președintele american Donald Trump. Încetarea focului ar urma să fie în vigoare între 9 și 11 mai.

