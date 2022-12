Cum se îngroapă și se ard gunoaie în București, profitând de liniștea de Sărbători. Garda de Mediu spune că nu identifică zona, Libertatea a găsit-o în 5 minute

Perioada Sărbătorilor înseamnă, deja tradițional, o explozie a depozitării ilegale de deșeuri în București și în localitățile limitrofe.

„Se întâmplă asta pentru că mulți oameni pleacă din București, străzile și zonele limitrofe nu sunt deloc populate, așa că nu-i ia nimeni la întrebări”, spune o persoană care documentează de ani buni depozitele de deșeuri din Capitală și Ilfov.

În ultimii ani, Libertatea a arătat cum stațiile de sortare se umplu de gunoaie înainte să primească acord de mediu, iar drumuri lăturalnice între sate se transformă în adevărate gropi de gunoi.

Acum, în apropiere de fosta stație de sortare de la Cățelu, un bucureștean a filmat mașini care aduc gunoaie și apoi le îngroapă. A trimis o petiție, împreună cu filmările, către autorități.

Pe 21 decembrie, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului București i-a răspuns: „Filmarea transmisă nu este din locația respectivă. A se vedea niște terenuri de sport și o seră. Nu am putut identifica locația respectivă”.

Reporterii Libertatea au identificat-o în doar cinci minute.

La ieșirea din stația de metrou Anghel Saligny, am depășit străduțele fără nume de lângă ansamblul de blocuri HILS, am trecut de părculețul cu terenuri de sport făcut de Primăria Sector 3 și imediat am ajuns la zona indicată.

Terenurile de sport și sera sunt vizibile în imaginile Libertatea. Lângă ele este fosta stație de sortare inaugurată de primăria condusă de Robert Negoiță în 2019 și închisă în 2022, după amenzi repetate, de aproape un milion de lei cumulat, și dosare penale deschise de autorități.

Gunoaiele aruncate văzute din dreptul terenului de sport

Aici am găsit un amestec de pământ cu deșeuri, una dintre zone prezentând semne că gunoaiele au fost arse.

Libertatea a solicitat un răspuns și de la Comisariatul București al Gărzii Naționale de Mediu și îl va publica atunci când acesta va fi disponibil.

