„Cel mai mult practic alpinismul. Urc pe munte în fiecare săptămână, iarnă, vară, indiferent, două, patru, cinci ore, depinde de traseu şi cred că este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru că îmi dă un tonus şi îmi menţin condiţia fizică! Am jucat rugby la echipa de juniori, la Griviţa, deci aveam 15-16 ani, dup-aia am fost în echipa de ftbal tineret la Steaua, şi mai înainte am făcut lupte lsa Clubul Dinamo! Lupte greco-romane!”, a mărturisit Petre Roman, la „Xtra Night Show”.

„Înot foarte mult, dar în mare îmi place foarte mult! Păi, când mă duc în vacanţă cam doi kilometri în fiecare zi! Oriunde mă duc în lume, dacă sunt într-o zonă cu apă mare, chiar şi iarna ţin să înot, chiar dacă e rece! … Dar, de exemplu, am înotat în ianuarie când apa e rece, în Mediterană, am făcut-o nu de puţine ori!”, a continuat Petre Roman.

Medicul i-a spus că inima lui este de om tânăr. „De curând, am făcut un control complet cu o ecografie sofisticată şi medicul mi-a spus că inima mea este de om tânăr, n-are legătură cu vârsta! Din când în când îmi place să pufăi o ţigară de foi, niciodată nu am înghiţit fumul, nu trag în piept cum se zice. Alcoolul e un lucru bun! Un pahar de vin, nu numai că e bun, e necesar. Mai îmi place şi câte o pălincuţă!”, a mai spus Petre Roman.

