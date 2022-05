Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

De o bună perioadă, Mioara Roman nu mai locuiește în casa fiicei sale, și la un centru de recuperare. Mulți au acuzat-o pe vedetă că și-a dus mama la azil, dar ea explică că respectivul centru e unul de lux, cu tot confortul. „A trebuit să o duc periodic și apoi permanent într-un loc în care să îi fie foarte bine. În România există o idee preconcepută despre azil. Este într-un hotel care a fost adaptat. Are o infirmieră”, a mai spus Oana Roman.

Mioara Roman locuiește într-un apartament la centru. Vedeta a dezvăluit și prețurile de la care pornesc cazările în azilul în care locuiește acum mama sa. Aceasta a spus că ele pornesc de la 3.500 de lei. Mioara Roman primește pensie, așa că aceste costuri sunt achitate din veniturile ei.

„Pentru orice copil când trece prin asta e greu. Din păcate, viața nu stă pe loc. Ea a stat cu noi, doi ani. Are nevoie de aceste îngrijiri, de acasă sunt greu de făcut. Nu îi creează ei acea stare de a se simți în plus. Practic stă în apartamentul ei. Depinde de tipul de cameră, unde e mama prețurile pornesc de la 3.500 de lei pe lună. Mama are o pensie ok, ne descurcăm să plătim fără probleme”, a mai povestit vedeta la PRO TV.

