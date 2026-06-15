Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Banat

În prima săptămână vor fi perioade cu averse, în general, slabe cantitativ și pe suprafețe
mici, dar în cea de-a doua va fi posibil ca acestea să fie pe arii mai extinse și mai intense.

Până la începutul celei de-a doua săptămâni, vremea va fi, în general, în încălzire; media
maximelor termice va urca de la 23 la 34 de grade, iar a minimelor de la 11 la 18 grade.

În zilele care vor urma, valorile termice vor avea oscilații, între 30 și 33 de grade în cazul mediei
maximelor și între 14 și 17 grade în cazul mediei minimelor.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Crișana

Vremea va fi în încălzire până în data de 22 iunie, de la 22 la 34 de grade media maximelor termice și de la 11 la 18 grade cea a minimelor.

Ulterior, valorile termice vor avea variații, iar media lor se va situa între 28 și 32 de grade în cazul maximelor și între 13 și 17 grade în cazul minimelor.

Probabilitatea mai mare pentru averse va fi în data de 18 iunie și după data de 22 iunie.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Transilvania

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 22 de grade în prima zi, până la 31…32
de grade în 21 și 22 iunie, apoi va scădea și se va situa, în general, între 11 și 14 grade.

Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 9 grade în primele două nopți, va ajunge la
14…15 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variații între 11
și 14 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de
18 iunie și după data de 23 iunie.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Maramureș

Până la începutul celei de-a doua săptămâni, vremea va fi, în general, în încălzire; media
maximelor termice va urca de la 22 la 33 de grade, iar a minimelor de la 10 la 17 grade.

În zilele care vor urma, valorile termice vor avea oscilații, între 27 și 31 de grade în cazul mediei
maximelor și între 11 și 15 grade în cazul mediei minimelor.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de
18 iunie și după data de 23 iunie.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Moldova

Vremea se va încălzi treptat, până în jurul zilei de 22 iunie, de la 22 la 31 de grade în
cazul mediei maximelor de temperatură și de la 11 la 17 grade în cazul mediei minimelor de
temperatură.

În următoarele zile, media temperaturilor maxime se va situa între 25 și 29 de grade, iar a minimelor între 13 și 16 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de
18 iunie și după data de 23 iunie.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Dobrogea

Media maximelor termice va fi cuprinsă, în general, între 26 și 30 de grade, iar a minimelor
între 15 și 19 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul
15…19 iunie și după data de 23 iunie.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Muntenia

Regimul termic va fi, în general, în creștere până în jurul datei de 22 iunie; media temperaturilor maxime va porni de la 27 de grade și va ajunge la 33 de grade, iar a minimelor de la 13 grade și va ajunge la 18 grade.

În zilele rămase de prognoză, media maximelor va avea oscilații între 28 și 32 de grade, iar a minimelor între 15 și 18 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul
15…19 iunie și începând cu data de 23 iunie.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Oltenia

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 27 de grade în prima zi, până la 34 de
grade în 22 iunie, apoi va scădea și se va situa, în general, între 29 și 33 de grade.

Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 12 grade în primele două nopți, va ajunge la 18 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variații între 15 și 18
grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, în cea de-a doua săptămână.

Cum va fi vremea la munte în următoarele două săptămâni

Vremea va intra într-un proces de încălzire până în data de 22 iunie, când media maximelor termice va atinge 22 de grade, iar a minimelor se va situa în jurul valorii de 18 grade. După această dată, valorile termice vor fi în ușoară scădere.

Vor fi averse în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai importante cantitativ în perioada 17-19 iunie și în cea de-a doua săptămână de prognoză.

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