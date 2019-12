De Petre Dobrescu,

Danny Aiello, a cărui stare de sănătate s-a înrăutățit joi, a primit vizita rudelor apropiate, iar, la puțin timp după ce rudele au plecat, actorul a murit, a notat observator.tv.

Danny Aiello a jucat rolul lui Tony Rosato din filmul „Nașul II”.

A mai avut roluri în pelicule celebre precum „Fort Apache the Bronx”, în care a jucat alături de Paul Newman, „Once Upon a Time in America”, peliculă cu două nominalizări la Globurile de Aur, sau „Moonstruck”, film cu şase nominalizări la Oscar.

Cel mai bun rol a fost în „Do the Right Thing”, peliculă regizată de Spike Lee şi în care Danny Aiello a jucat rolul Sal, rol care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

