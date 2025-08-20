Primăria plănuiește curățarea Centrului Istoric

Oficialii Primăriei Capitalei au anunțat săptămâna trecută că au început curățarea Bucureștiului chiar de la punctul zero – Centrul Istoric.

Conform informațiilor transmise pe rețelele de socializare, programul de reabilitare și modernizare ar trebui să cuprindă schimbarea băncilor vechi, reparații la elementele de iluminat public, igienizarea străzilor și înlăturarea elementelor degradate, refacerea pavajului și repararea zonelor afectate, inventarierea tuturor totemurilor amplasate pe domeniul public și înlăturarea celor abandonate, igienizarea și repararea stațiilor STB și înlocuirea coșurilor de gunoi degradate.

„Acțiunile din Centrul Istoric sunt doar începutul. Continuăm pe marile bulevarde pentru un București mai sigur și mai curat”, e mesajul campaniei.

Lipsa toaletelor, problemă de sănătate publică

Programul de reabilitare cosmetică este la început, dar schimbările sunt deocamdată nesemnificative.

O vizită în Centrul Vechi, principala zonă turistică a Capitalei, unde ajung mii de turiști străini în fiecare zi, arată că această campanie de curățenie demarată de Primăria Generală este încă la început și departe de a-și atinge obiectivele.

Majoritatea gropilor apărute în trotuare prin dislocarea pietrelor cubice sunt tot acolo, mizeria rezultată în urma petrecerilor de peste noapte, fie că e vorba de vorba de băutură vărsată, vomă sau cioburi, nu este curățată zilnic, graffiti-urile pătează imaginea clădirilor istorice, coșurile de gunoi arată de parcă au pierdut ele însele bătălia cu mizeria, iar colțurile ferite ale clădirilor sunt folosite în continuare de petrecăreți, în lipsa unor WC-uri publice.

Bine că fotografiile nu pot transmite și mirosurile, altfel trebuia să le însoțim cu mesajul „Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!”.

Singura îmbunătățire sesizabilă

Zeci de clădiri zac abandonate de ani buni, oameni ai străzi folosesc trotuarele pe post de dormitor, iar Centrul Vechi al Bucureștiului arată cum îi spune și numele – vechi și ponosit, ca un buzunar găurit.

Parcul din fața Teatrului Național a fost cosmetizat, dar era o zonă care oricum nu arăta cel mai rău din arealul central al Capitalei, iar turiștii o vizitează rar, fiind preocupați de alte obiective, unde se hrănește în primul rând stomacul și mai puțin sufletul.

În rest, singura îmbunătățire sesizabilă este mutarea în zonă a unor bănci de lemn lăcuit, care înlocuiesc altele de metal, și ridicarea infochioșcurilor care nu funcționau de peste zece ani. Ne vom întoarce în câteva săptămâni ca să mai dăm o șansă programului de reabilitare și modernizare.

