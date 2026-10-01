Leul, la cel mai slab nivel din istorie față de euro în piața interbancară

Joi, 1 octombrie 2026, leul s-a depreciat puternic în fața euro. În piața interbancară, moneda europeană a atins 5,35 lei, un minim istoric al leului românesc în fața euro.

În această zi, cursul oficial afișat de BNR, la ora 13.00, a fost de 5,2777 lei/euro, mult sub nivelul pieței.

Banca Națională a României a anunțat între timp o scădere a rezervelor valutare de aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. La final de septembrie, rezervele valutare se situau la 60,06 miliarde de euro, de la 64,865 miliarde de euro la 31 august, relatează Economedia.

Un curs euro mai puternic în fața leului înseamnă, mai precis, că românii scot mai mulți bani din buzunar, pentru diverse bunuri și servicii.

Această situație este posibil să se suprapună și cu faptul că România încă nu are un Guvern.