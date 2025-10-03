Alina Bica se află în Italia, țară care a refuzat aplicarea mandatului de arestare, optând în schimb pentru recunoașterea și executarea pedepsei pe propriul teritoriu, relatează News.ro.

„Admite contestația la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a CJUE din 04.09.2025, în cauza C-305/22, stabilește că pedeapsa pronunțată prin sentința penală nr. 1057/29.11.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție este considerată executată integral”, se arată în hotărârea magistraților.

Totodată, instanța a dispus retragerea documentelor emise pe numele Alinei Bica: mandatul european de executare a pedepsei nr. 90/27.11.2019 și mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul București – Secția I Penală. Decizia este definitivă.

În mai 2023, Ministerul Justiției amintea că împotriva Alinei Bica fusese emis un mandat european de arestare pentru punerea în executare a pedepsei de 4 ani de închisoare, la care a fost condamnată definitiv pentru favorizarea infractorului.

După ce a fost localizată în Italia, autoritățile de acolo au refuzat extrădarea și au dispus executarea pedepsei pe teritoriul italian, cu aplicarea unor măsuri de probațiune.

În noiembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul Alinei Bica împotriva condamnării, menținând pedeapsa de 4 ani cu executare.

Ulterior, fosta șefă a DIICOT a fost dată în urmărire internațională, după ce instanța a emis mandat european de arestare pe numele ei.

