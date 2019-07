UPDATE – ora 16.20: Președintele american Donald Trump a fost informat despre cel mai recent cutremur din California.

Dan Scavino, directorul pe comunicare de la Casa Albă și un asistent al președintelui, au scris pe Twitter că președintele Trump va fi ținut în permanență la curent cu evoluția evenimentelor și acțiunuile autorităților.

.@POTUS @realDonaldTrump has been briefed on the new (7.1) earthquake in Southern California. Teams will continue to monitor around the clock & provide updates to POTUS. Some helpful Twitter handles to follow: @LAFD, @LAPDHQ, @LACOFD, @kerncountyfire, @Cal_OES, and @femaregion9.

— Dan Scavino Jr.?? (@Scavino45) July 6, 2019