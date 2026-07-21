DAC Tarbus are motor Bosch și atinge 90 km/h

Noul camion electric DAC Tarbus are o masă maximă autorizată de 7.480 kg, dintre care masa proprie este de 3.200 kg, asigurând o sarcină utilă de aproximativ 4,2 tone, potrivit Piațaauto.

Noul camion DAC Tarbus Foto: Facebook

Vehiculul dispune de un șasiu cu suspensie față pe 3 foi de arcuri și suspensie spate cu 5+2 foi de arcuri. Sistemul de frânare este pneumatic, iar motorul electric, furnizat de Bosch, are o putere de 150 kW (204 CP) și un cuplu de 420 Nm, atingând o viteză maximă de 90 km/h.

Bateria LFP, fabricată de CATL, are o capacitate de 100,46 kWh, poate fi încărcată rapid cu până la 120 kW și promite o autonomie urbană de 250 km. Cu toate acestea, pentru curse extraurbane, autonomia ar putea fi mai redusă.

Modelul românesc seamănă cu JMC E-Luda al chinezilor

Modelul DAC Tarbus seamănă în mod evident cu camionul JMC E-Luda, lansat în 2023 de Jiangling Motors. Ambele vehicule împărtășesc specificații similare, inclusiv bateria CATL de 100,46 kWh. DAC Tarbus aduce câteva ajustări minore, cum ar fi numărul foii de arcuri, dar rămâne în esență o adaptare a modelului chinezesc.

Camionul chinezesc JMC E-Luda. Foto: Facebook

Deși site-ul oficial menționează o putere de 150 kW, CEO-ul Sergiu Bolocan afirmă într-un video că motorul ar avea 160 kW, ceea ce ar echivala cu specificațiile JMC E-Luda.

Nu se știe încă în ce oraș din România va fi produs

În decembrie 2025, Autovehicule DAC anunța planuri ambițioase pentru construcția unei fabrici proprii în România, evaluând județele Dâmbovița, Giurgiu și Ialomița ca posibile locații.

Tot atunci, compania promitea asamblarea unui camion de 7,5 tone și a unui model de 18 tone la Brașov, în vechea secție Roman/DAC, până la finalul anului 2026. Cu toate acestea, până acum nu au fost oferite informații suplimentare despre progresul acestor planuri.

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