De Adriana Oprea,

În casă nu sunt urme de sânge. Telefonul Alexandrei nu a fost găsit. Nu există nici o singură probă materială care să spună că Luiza a fost în ”Casa Ororilor” din Caracal. Sunt doar câteva dintre elementele nedezlegate ale tragediei care ține România cu sufletul la gură.

Un alt lucru neobișnuit este faptul că, din datele de până acum, suspectul Gheorghe Dincă are un profil atipic. În cazul în care el este criminalul, așa cum singur a recunoscut, dar cum nu apare deocamdată din probe convingătoare, Dincă este un criminal în serie atipic.



Criminali în serie organizați și dezorganizați



Într-un studiu efectuat de FBI în anii ‘80, în baza a zeci de interviuri realizate cu criminalii în serie aflaţi în închisori, aceștia au fost clasificați în două mari categorii: organizaţi și dezorganizaţi.



Deşi există diferenţe fundamentale între cele două tipuri de criminali în serie, nu putem vorbi de caracteristici absolute.



Mai mult, există şi o a treia categorie, mai restrânsă, a criminalilor în serie de tip mixt care prezintă, simultan, caracteristici din ambele tipologii, organizat/dezorganizat.



În ipoteza în care el le-a ucis pe cele două fete, fără să aibă vreun complice, Gheorghe Dincă s-ar putea înscrie în această ultimă categorie, a criminalilor în serie de tip mixt.



Criminalul în serie de tip organizat își personalizează victimele



Criminalul de tip organizat caută compania oamenilor, se simte în largul lui în societate și face tot posibilul să se remarce, uneori prin excese: provoacă încăierări, depășește limita de viteză atunci când șofează, e un excentric căruia îi place să sară peste orice fel de limite.



La acest gen de om, caracterul sociopat se manifestă prin faptul că înfruntă comunitate, nu ține cont de ea.



Criminalul consideră că poate presta numai o muncă calificată și își găsește cu greu un job potrivit. Când se întâmplă asta, firea lui rebelă și atitudinea de insubordonare îl determină adesea pe angajator să-l concedieze. Uneori, acest eșec profesional devine și factorul declanșator al crimelor ce vor urma.



Este seducător, fin psiholog, grandoman, persuasiv şi se crede un om superior celorlalţi. Pune insuccesele sale pe seama apropiaţilor, a familiei, a întregii societăţi despre care consideră că e incapabilă să-i aprecieze meritele.



Criminalul în serie organizat își selectează victimele din categoria celor vulnerabile (prostituate, autostopiști, bătrâne, copii), pentru a crește probabilitatea reușitei acţiunii, dar și pentru a evita să fie prins. Crimele lui sunt premeditate, iar la racolarea victimelor va folosi întotdeauna ori propria mașină, ori mașinile acestora.



Ín cazul de la Caracal, Alexandra în mod sigur şi, se pare, şi Luiza au fost convinse de Gheorghe Dincă să urce în maşina cu care el făcea curse la ocazie.



Ín cazul crimelor cu mobil sexual, criminalul organizat folosește o „trusă de viol”, compusă din frânghii, benzi adezive, cătușe, obiecte vulnerante, etc.



Conform informaţiilor furnizate presei de către avocatul lui, Dincă le-a declarat procurorilor că, la scurt timp după ce Alexandra a urcat în maşina lui, a lovit-o, i-a imobilizat mâinile, i-a pus o șapcă trasă peste ochi și bandă adezivă pe gură.



Criminaliştii au descoperit în mașina lui Dincă nu doar un cercel al Alexandrei, ci și banda adezivă, iar expertiza genetică a stabilit că pe ea era ADN-ul fetei.



Criminalul organizat își personalizează victimele. Stă de vorbă cu ele şi le acordă un statut uman.



Ín recunoaşterea faptei, Dincă a povestit, conform avocatului său, că după ce Alexandra a urcat în maşină lui, a început să stea de vorbă cu ea, apoi a întrebat-o despre viața ei sexuală.



Mai mult, în fragmentele din Raportul MAI publicate în mass-media se spune că fata le-a declarat celor de 112 că bărbatul care a răpit-o a plecat din casă spunându-i că merge până la farmacie, ca să cumpere o cremă pentru a-i trata rănile provocate la mâini.



Criminalul în serie organizat își șterge urmele de la locul faptei, își curăţă sau distruge hainele ce au fost atinse de sângele victimei, încercând astfel să anihilizeze orice posibilitate de identificare a lui. Ascunde întotdeauna cadavrul victimei, iar locul faptei (n.r. – unde e ucisă victima) este diferit de locul crimei (n.r. – unde e găsit cadavrul victimei).



„Ín cenușa aflată într-un butoi metalic, au fost găsite prin cernere, mai multe fragmente de oase calcinate, probabil de natură umană”, se precizează în motivărea hotărârii prin care Tribunalul Olt a decis arestare lui Gheorghe Dincă.



Bijuteriile victimelor devin trofee



Criminalul organizat ia adesea cu el obiecte de-ale victimei (portmonee, bijuterii, haine), fie „ca „trofee”, fie pentru a împiedica identificarea acesteia.

Uneori, bijuteriile luate ca „trofee” sunt oferite cadou cuiva din familiei (mama, fiica, amanta), iar criminalul are privilegiul de a redescoperi emoţiile actului său, fără să fie nevoit să se mai ascundă.



Conform motivării judecătorului de la Tribunalul Olt care a dat mandatul de arestare, în casa lui Dincă, într-un butoi metalic, printre oase arse, criminaliştii au găsit „3 inele şi un lănţişor tip damă, 2 fragmente de lănţişoare accesorii, o bucată metalică de formă dreptunghiulară, precum şi o bucată metalică similară unei monturi de inel”.



Criminali în serie organizaţi pot ucide un număr mare de victime, din cauza fanteziilor cu care se hrănesc dorinţele lor. Ele cresc, făcându-i să concureze cu ei înșiși, într-un concurs perfid de tipul „practica te face perfect”.



Criminalul în serie de tip dezorganizat trăiește izolat şi e incapabil să socializeze



Criminalul de tip dezorganizat a crescut într-o familie în care a domnit o disciplină forţată. Din copilărie, el s-a învăţat să-și interiorizeze sentimentele, furia, teama, neputinţa., iar acumularea acestor frustrări va forma, în timp, un vulcan gata să erupă la primul factor declanșator.



Criminalul dezorganizat se exprimă greoi și, cel mai adesea, are un aspect respingător. Inestetic sau afectat de vreun handicap fizic, el se simte diferit și suferă din cauza imaginii negative pe care o are despre el însuși. Se consideră un ratat și acţionează ca atare, amplificându-și izolarea și suferinţa.

E un solitar, trăiește izolat și este incapabil să socializeze. În cazul în care nu locuiește singur, el stă cu unul dintre părinţii săi (cel mai adesea mama, divorţată). Nimeni altcineva nu i-ar putea tolera comportamentul straniu, prin care el înţelege să respingă, la rându-i, societatea care l-a respins.



Gheorghe Dincă locuia singur, într-o curte uriaşă, plină de fiare vechi, butoaie metalice, gunoaie şi câini. Avea un gard înalt, iar vecinii spun că puţini erau cei care-i treceau pragul. Intervievată de Libertatea, sora lui din Caracal îl descrie drept afectat de singurătate.



Chiar și atunci când nu prezintă vreo disabilitate mentală, el este mai puţin inteligent decât criminalul organizat.



Íntr-o declaraţie pentru Mediafax una dintre persoanele care îl cunoaşte din copilărie Gheorghe Dincă spune despre el că „în şcoală nu era o minte strălucită. A şi rămas repetent. Era retras şi atunci, nu prea vorbea”.



Judecătorului de drepturi şi libertăţi, Gheorghe Dincă i-a mărturisit că „este un pic tulbure”.



Dacă a reușit să se angajeze pe undeva, face o „muncă de jos” și nu-și poate păstra prea multă vreme serviciul, fiind incapabil să se înţeleagă cu cineva.



Conform declaraţiilor aceleiaşi cunoştinţe din copilărie, Dincă „a muncit în tinereţe la spitalul din Caracal, ca personal auxiliar, iar mai târziu a încercat să îşi facă un service auto.” După 2000, el a plecat în Italia, dar s-a întors şi trăia din banii obţinuţi din tranzacţionarea unui teren şi din vânzarea de fier vechi.



Cum își alege victimele



Prima victimă a criminalul în serie de tip dezorganizat e aleasă la voia întâmplării, fără vreun criteriu logic. Uneori, el atacă pe cineva dintr-un impuls subit, doar pentru că i s-a părut că acea persoană reprezintă un pericol pentru el.



Criminalul dezorganizat dispreţuiește personalitatea victimelor și este incapabil să-și răpească victima și să o ţină sub control. Merge pe jos până la locul crimei sau folosește un mijloc de transport în comun. Dacă, totuși, posedă vreun vehicul, acesta va fi în aceeași stare de dezordine și de mizerie ca și starea lui mentală.



Aceste caracteristici se potrivesc frapant lui Gheorghe Dincă. Mașina în stare proastă, curtea și casa neângrijite, de-a dreptul ”dickensiene”, așa cum spunea scriitorul Stelian Tănase la Realitatea TV, toate îl arată ca un criminal dezorganizat.



La criminalul dezorganizat, locul faptei coincide cu locul crimei. Aflat într-o evidentă stare de tulburare atunci când comite crima, de cele mai multe ori el lasă amprente sau urme biologice la locul faptei. Nu ia niciodată trofee, iar după ce a comis crima, nu e interesat de urmările ei. Nu urmărește ancheta și nici știrile ce apar în mass-media.

Dacă el este, într-adevăr, autorul îl putem numi pe Gheorghe Dincă un criminal în serie? Sună cinic pentru marele public, dar de la câte victime în sus devii criminal în serie?



FBI a stabilit că putem vorbi despre crime în serie atunci când există „uciderea a două sau mai multe victime de către acelaşi/aceiaşi infractor(i), în evenimente separate şi la momente diferite”.

Bibliografie: Ressler, K. Robert & Shachtman, Tom „Whoever Fights Monsters” (1992), Montet, Laurent „Criminali în serie” (Editura Corint, 2003), C.J. Ferguson et al. „Defining and classifying serial murder in the context of perpetrator motivation”(Journal of Criminal Justice 31, 2003), Hickey, Eric W. „Serial Murderers and Their Victims”, (Sixth Edition, Wadsworth, Cengage Learning 2013, 2010)



Citeşte şi:

Bomba nopții în cazul Caracal: poliția nu a dat-o pe Alexandra în consemn la frontieră decât foarte târziu. Cât de târziu, așteptăm răspunsul!

Înregistrarea dramatică a momentului în care Alexandra îl implora pe polițist să stea cu ea la telefon pentru că îi era frică. „Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri”

GSP.RO Investiție de 10 milioane de euro acasă la Liviu Dragnea! FOTO EXCLUSIV

Unica.ro S-au publicat stenogramele complete. Ce a vorbit Alexandra cu operatorii 112 chiar înainte să moară

Viva.ro Ultima discuție pe care a avut-o ALEXANDRA, înainte să se urce în mașina CRIMINALULUI! Motivul pentru care a făcut asta e noutate absolută!