Când a fost fondată marca Dacia în România

Marca Dacia a fost fondată în 1966 în România, iar din 1999 face parte din Grupul Renault. Dacia Sandero a fost lansată pe piața mondială în 2007, însă nu a ajuns pe piața europeană decât un an mai târziu, conform El Espanol.

Producția mașinii Dacia Sandero provine în mare parte din Maroc

Dacia Sandero este o mașină a cărei producție provine în mare parte din Maroc, deoarece din cele trei fabrici în care este produsă, două se află în orașele Tanger și Casablanca, iar a treia, unde se produce acest model și întreaga gamă Dacia, se află în orașul românesc Mioveni, conform Diario Motor.

Dacia Sandero a fost, datorită caracterului său economic și reputației de mașină ieftină dar suficientă, cea mai vândută mașină din întreaga Europă în 2024. În Spania, de asemenea, a ocupat primul loc în vânzări, depășind modele precum MG ZS, Seat Ibiza, Seat Arona sau Toyota Corolla.

În condițiile în care populația europeană pune din ce în ce mai mult preț pe un cost de achiziție accesibil, prețul de pornire de 13.490 de euro al Dacia Sandero în Spania este greu de ignorat.

Generația din 2009 și 2005, două momente diferite în evoluția modelului

Generația din 2009 și cea din 2025 reprezintă două momente foarte diferite în evoluția modelului și a mărcii Dacia. Dacia Sandero s-a consolidat drept vehiculul preferat al șoferilor spanioli timp de peste un deceniu. Sandero din 2009 și cel din 2025 marchează etape distincte în dezvoltarea modelului și a brandului Dacia, conform ABC Motor.

Deși ambele respectă aceeași filosofie, aceea de a fi o mașină accesibilă, diferențele în materie de design, tehnologie, motorizări și siguranță sunt enorme.

Sandero din 2009, aparținând primei generații a modelului, avea un design mult mai simplu și funcțional. Era o mașină cu linii sobre, plastice dure la interior și un echipament foarte limitat, care, în versiunile de bază, nu includea nici aer condiționat.

Fusese conceput ca un vehicul pur practic, fără luxuri majore. Sandero din 2025, în schimb, are un design exterior mult mai modern și atrăgător, cu linii aerodinamice și faruri LED standard. Interiorul a cunoscut un salt calitativ enorm, cu materiale mai bune, un design mai rafinat și un echipament tehnologic foarte complet pentru segmentul său, care poate include un ecran tactil de până la 8 inci, Apple CarPlay, Android Auto și sisteme de asistență la condus (ADAS) inexistente la prima generație.

Motor și performanțe

În 2009, Sandero era vândut cu motoare pe benzină și diesel, cu puteri în jur de 75 CP. Performanțele erau modeste, iar eficiența nu era punctul său forte. Sandero din 2025 a evoluat către motorizări mai moderne și eficiente, axându-se pe benzină și, în special, pe tehnologia GPL (Gaz Petrolier Lichefiat).

Motoarele sunt mai puternice (până la 101 CP), oferă performanțe superioare și, mai ales, un consum mult mai redus, ceea ce îl face mai competitiv și atractiv în contextul actual al prețurilor ridicate la carburanți. Versiunea GPL îi permite, de asemenea, să obțină eticheta ECO a DGT, lucru de neimaginat pentru predecesorul din 2009.

Fiabilitatea – cheia succesului

Un studiu realizat de CARFAX pe 350.000 de unități Dacia Sandero aflate în circulație în Spania arată că acest model, cel mai vândut din țară, are o vârstă medie de doar 7 ani și un rulaj scăzut, cu aproape 80% dintre exemplare aparținând unui singur proprietar.

Compania, lider în domeniul istoricului vehiculelor, confirmă că Sandero se distinge de restul parcului auto național prin tinerețe, kilometraj redus și istoric de riscuri mic.

Vârsta medie de doar 7 ani este mult sub media națională, iar rulajul mediu de 91.000 km este aproape la jumătate față de media din Spania. Acest lucru subliniază prospețimea modelului, având în vedere că 27% dintre unitățile aflate în circulație au trei ani sau mai puțin.

Fiabilitatea Sandero se reflectă și în istoricul său: studiul arată că doar 6% dintre aceste vehicule prezintă vreun risc asociat, precum daune anterioare din accidente, proveniență din importuri sau neconcordanțe de kilometraj. Majoritatea acestor riscuri (3% din total) se leagă de utilizarea anterioară în flote de închirieri auto.

Rata mare de păstrare a proprietății, un alt punct forte

Un alt punct forte al Dacia Sandero este rata mare de păstrare a proprietății: un impresionant 78% dintre unități au avut un singur proprietar — o cifră mult peste media națională de 46%. Acest lucru arată că posesorii de Sandero sunt mulțumiți de mașina lor și o păstrează mai mult timp.

Studiul mai arată că modelul este concentrat în principal în marile orașe precum Madrid, Barcelona și Valencia, și că 81% dintre Sandero folosesc motoare pe benzină, în contrast cu predominanța dieselului în restul parcului auto.

