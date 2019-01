PLUS spune că a închis listele de candidatură internă pentru alegerile europene care vor avea loc în 26 mai 2019, iar în competiția internă s-au înscris 186 de candidați. Urmează perioada de validare, în care candidaturile vor fi analizare din punct de vedere procedural. Lista de candidați eligibili va fi anunțată pe 12 ianuarie.

În perioada cuprinsă între 12 și 15 ianuarie, membrii partidului vor vota candidații preferați printr-un sistem online securizat. Fiecare membru va putea acorda câte un vot pentru cinci candidați preferați. În baza numărului de voturi vor fi aleși primii 43 de candidați, care vor forma lista candidaților pentru alegerile europarlamentare ale PLUS, urmând ca Biroul Național să înainteze Consiliului Național spre validare lista finală de candidați la alegerile europene.

„Printre cei înscriși pe lista de candidatură internă a PLUS se numără și Dacian Cioloș, care și-a argumentat decizia bazându-se pe experiența îndelungată pe care o are în instituțiile europene și pe faptul că a înțeles cum funcționează Uniunea Europeană”, transmite formaţiunea.

„Nu sunt singurul român cu o astfel de experiență, dar sunt unul dintre cei care pot folosi această experiența la cel mai înalt nivel. Desigur, mulți mă vor acuza că nu urmăresc decât să plec departe de țară, în cazul de față la Bruxelles. Dar nu este așa, iar în perioada următoare am să fac tot ce îmi stă în putință să conving cât mai mulți oameni de bunele mele intenții. România are nevoie vitală de a fi reprezentată în Parlamentul European de oameni competenți, care să lupte pentru binele tuturor românilor – atât al celor rămași acasă, cât și al celor din diaspora. Ca să facem țara noastră bine, e nevoie să punem la bătaie toată priceperea și toată energia noastră, pe toate fronturile. A fi europarlamentar nu înseamnă a-ți trăda țara. Din contră! Iar planul meu e să începem să reconstruim România. Am de gând să muncesc pentru țara mea și voi face asta și acasă, și în Parlamentul European, a declarat Dacian Cioloș.

Pe 15 decembrie, Dacian Cioloş a anunţat, la Cluj, noul său partid, care este deja înregistrat în Registrul partidelor politice: Partidul Libertății, Unității și Solidarității (PLUS). Mişcarea România Împreună, formaţiunea iniţială, era blocată prin contestaţii, la Tribunal, astfel că Cioloş a anunţat că renunţă la dosarul de înregistrare.

