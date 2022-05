„Îmi este imposibil să găsesc o formulă prin care să exprim pe de-a-ntregul ceea ce simt în aceste momente. Cu siguranță, despărțirea de USR îmi lasă un gust amar și o uriașă cantitate de tristețe. În același timp, nu vreau să renunț la speranța că există o soluție politică prin care să oferim electoratului din România un mod de a face politică moderată care să reflecte o stare de spirit diferită față de ceea ce a primit în ultimele decenii”, a transmis Dacian Cioloș pe Facebook.

El a precizat că a avut multe deziluzii și multe obstacole și că a devenit președintele USR PLUS, deși „nu am vrut cu orice preț”, iar decizia de a demisiona din funcția de președinte a venit „când am înțeles că șansele de a reforma un partid de care societatea are nevoie sunt inexistente, iar eu nu pot să mint sau să disimulez că este totul perfect doar pentru a ocupa o funcție trecătoare”.

Eu am ales să nu las frica să îmi dicteze deciziile, chiar și cu prețul ieșirii din politică. Suntem oameni trecători și societatea nu ar mai trebui să își lege toate speranțele de un lider politic. Dacian Cioloș:

Fostul lider USR-PLUS și USR a precizat că se va alătura unui nou proiect politic inițiat alături de europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța și Dragoș Tudorache, care au plecat și ei din partidul condus interimar de Cătălin Drulă.

Cioloș a subliniat că „este vorba de un nou partid care va face parte din familia europeană Renew Europe” și a adăugat că „m-aș bucura ca ideile și propunerile noastre să vă atragă și să ne reîntâlnim în acest nou proiect”.

Congresul USR pentru alegerea noului preşedinte va avea loc în a doua parte a lunii octombrie. Momentan, postul de lider este deținut interimar de Cătălin Drulă, după ce Dacian Cioloș a demisionat de la șefia USR în februarie, la patru luni după ce a fost votat președinte, acuzând atunci că Biroul Național nu a votat programul său de reforme.

GSP.RO După ce i-a transmis lui Dan Șucu să o întrebe pe soția lui cine este, Nelu Varga șochează din nou. Mesaj devastator pentru proprietarul Mobexpert

Playtech.ro Planurile DIABOLICE ale lui Vladimir Putin, dezvăluite la TV. Lovitura finală care i se pregătește Ucrainei și SUA. Video

Observatornews.ro "Bă, ai grijă! Dă-i înainte și nu te mai uita în spate". Un șofer din Bacău, live pe Facebook în timp ce lovește trei mașini parcate

HOROSCOP Horoscop 31 mai 2022. Leii văd piedici acolo unde nu sunt și exagerează puțin importanța unui refuz de orice fel

Știrileprotv.ro Arheologii au deschis sute de sarcofage din Egipt care au stat închise 2.500 de ani. Ce au găsit în unul dintre ele. FOTO

Orangesport.ro Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali. FOTO | Cum arată în interior

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite