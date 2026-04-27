Comentariul Melaniei Trump a venit în urma incidentului de la Washington

Comentariul Melaniei Trump a fost făcut la două zile după ce un incident armat produs în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă a provocat panică sâmbătă seara, 25 aprilie, la Washington. Focuri de armă s-au auzit în apropierea sălii de la hotelul Washington Hilton unde se aflau oficiali de rang înalt, jurnaliști și invitați.

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, s-au pus la adăpost. Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de agenții Secret Service din sală.

Cu doar două zile înainte, Jimmy Kimmel a satirizat tradiționalul monolog de la astfel de gale în cadrul emisiunii sale de pe ABC. În timpul programului, Kimmel a făcut o declarație controversată, spunând că Prima Doamnă are „aura unei văduve în devenire”.

Declarațiile sale au fost criticate vehement de politicienii conservatori, inclusiv de James Blair, un oficial de rang înalt al Casei Albe, care a acuzat că astfel de comentarii „legitimează violența politică”.

„Jimmy Kimmel nu ar trebui să fie pe post”, a scris Blair pe platforma X.

Melania Trump a condamnat afirmațiile prezentatorului

Melania Trump a condamnat și ea afirmațiile prezentatorului: „Acest monolog despre familia mea nu este umor”, a declarat aceasta pe rețelele de socializare.

„Oamenii precum Kimmel nu ar trebui să aibă oportunitatea de a intra în casele noastre în fiecare seară pentru a împrăștia ură”, a adăugat Prima Doamnă, descriindu-l pe Kimmel drept „lipsit de curaj” și făcând apel la ABC să ia măsuri împotriva sa.

Kimmels hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isnt comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldnt have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

„Kimmel se ascunde în spatele ABC pentru că știe că postul de televiziune va continua să se ascundă pentru a-l proteja”, a spus ea.

„Gata e de ajuns. E timpul ca ABC să ia atitudine. De câte ori conducerea ABC va permite comportamentul atroce al lui Kimmel în detrimentul comunității noastre?”, a spus aceasta.

Donald Trump a cerut concedierea lui Jimmy Kimmel

Președintele american, Donald Trump, a cerut luni ca postul de televiziune ABC să-l concedieze imediat pe Jimmy Kimmel.

„Wow, Jimmy Kimmel, care nu este deloc amuzant, așa cum o demonstrează ratingurile sale TV slabe, a făcut o declarație în emisiunea sa care este cu adevărat șocantă. A arătat un videoclip fals cu Prima Doamnă, Melania Trump, și cu fiul nostru, Barron, ca și cum ar fi stat în studioul lui, ascultându-l, lucru care nu era adevărat și nici nu ar fi fost vreodată.

Apoi a spus: Prima noastră doamnă, Melania, este aici. Uitați-vă la Melania, atât de frumoasă. Doamnă Trump, aveți aura unei viitoare văduve”.

O zi mai târziu, un individ dezechilibrat a încercat să intre în sala de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Era acolo dintr-un motiv foarte evident și sinistru.

Apreciez că atât de mulți oameni sunt revoltați de apelul josnic la violență făcut de Kimmel și, în mod normal, nu aș reacționa la nimic din ce spune, dar acest lucru depășește orice limită. Jimmy Kimmel ar trebui concediat imediat de The Walt Disney Company și ABC”, a spus acesta pe Truth Social.

Jimmy Kimmel a fost suspendat după comentariile despre moartea lui Charlie Kirk

Jimmy Kimmel, cunoscut pentru criticile sale frecvente la adresa administrației Trump, nu este la prima confruntare cu Casa Albă. În septembrie 2025, el a stârnit controverse după ce a fost acuzat că ar fi exploatat politic asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Potrivit AFP, ABC, companie deținută de Disney, a suspendat temporar emisiunea lui Kimmel în urma presiunilor, dar i-a permis revenirea pe post după doar o săptămână, pe fondul acuzațiilor de cenzură.

Donald Trump a salutat inițial suspendarea lui Kimmel, numind-o „o veste grozavă pentru America”, însă a criticat ulterior decizia ABC de a-l readuce pe acesta în emisie, etichetând rețeaua drept „ABC știri false”.

Plecarea lui Kimmel de la ABC a provocat pierderi de miliarde imperiului Disney

Grupul media Disney s-a confruntat cu o criză majoră după suspendarea prezentatorului Jimmy Kimmel.

Decizia ABC, rețea deținută de companie, de a opri pe termen nelimitat emisiunea „Jimmy Kimmel Live” a declanșat reacții virulente: acțiunile Disney au pierdut miliarde din valoare.

Suspendarea pe termen nelimitat a lui Jimmy Kimmel a fost percepută de mulți drept o încălcare a libertății de exprimare, mai ales în cazul comedianților.





