Un avion a fost zguduit puternic înainte de aterizarea la Cluj, din cauza vântului

Aeronava venea de la Bologna și avea ca destinație Cluj, însă condițiile meteo le-au îngreunat piloților aterizarea și au creat momente de tensiune la bord. În ciuda rafalelor extrem de puternice, membrii echipajului au demonstrat un profesionalism remarcabil.

„A fost o aterizare spectaculoasă, dar s-a încheiat în siguranță datorită priceperii piloților”, au transmis surse de la fața locului pentru presa locală.

Ce spun persoanele care s-au aflat bordul avionului în momentul aterizării

Imaginile distribuite în mediul online au devenit virale și au strâns zeci de aprecieri și laude pentru membrii echipajului. Filmarea distribuită de Cluj Spotting a a strâns o mulțime de comentarii, printre care și reacții ale pasagerilor de la bord.

„Am fost in avion. A fost cu emoții Chiar eram curioasă daca s-a filmat aterizarea S-a simțit destul de tare, mai ales când a atins pista și a sărit puțin înapoi”, a scris o tânără care se afla la bordul aeronavei în momentul aterizării.

Internauții i-au felicitat pe membrii echipajului pentru profesionalistul de care au dat dovată în momentul aterizării de la Cluj.

„Felicitări piloților, au fost foarte atenți”, „Asta înseamnă meserie”, „Mamă cum au reușit să aterizeze pe vântul acela! Meseriași, bravo”, „Pilotul a fost grozav, excelent”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care internauții le-au lăsat la postarea de pe Facebook.

Clujul se afla sub cod portocaliu de vânt

Regiunea Cluj se afla sub incidența unui cod galben și portocaliu de vânt puternic în ziua respectivă, ceea ce a complicat procedura de aterizare.

Din fericire, nu s-au înregistrat incidente, iar pasagerii au ajuns în siguranță la destinație.

