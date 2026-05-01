Belgia conduce clasamentul taxării muncii

Datele arată că nivelul taxării muncii diferă mult de la o țară la alta. Indicatorul folosit se numește „wedge fiscal” și arată cât din costul total al muncii ajunge la stat, nu la angajat. Acest indicator variază de la 26,4% în Cipru până la 50,8% în Belgia, care ocupă primul loc în Europa, scrie sursa citată. Practic, în Belgia, peste jumătate din costul total al unui angajat este preluat de stat prin taxe și contribuții.

Germania și Franța sunt, de asemenea, în topul clasamentului, cu 46,6%, respectiv 44,6%. Italia și Spania depășesc și ele pragul de 40%.

La polul opus se află Regatul Unit, unde nivelul este mult mai redus, de 29,2%, unul dintre cele mai scăzute din Europa.

„Wedge-ul fiscal” include trei componente importante: impozitul pe venit, contribuțiile sociale plătite de angajat și contribuțiile plătite de angajator, adică nu arată doar cât câștigă un angajat în mână, ci și cât costă el, în total, pentru angajator.

România, în top 10 țări cu cele mai mari taxe pe muncă

România are un „wedge fiscal” de 42,8%, ceea ce o plasează pe locul 7 în Europa. Țara noastră este depășită doar de state dezvoltate din vest, precum Belgia, Germania, Franța sau Austria.

În același timp, România are taxe mai mari decât unele economii din Europa de Est considerate mai avansate, cum sunt Slovenia și Slovacia.

Aceste date se referă la anul 2025 și iau în calcul situația unui angajat singur, fără copii, cu salariu mediu, iar nivelul taxelor poate varia în funcție de venit sau situația familială.

Cine plătește, de fapt, mai mult

Deși indicatorul arată suma totală colectată de stat, structura taxelor diferă de la o țară la alta. În România, de exemplu, contribuțiile sociale ale angajaților sunt printre cele mai ridicate din Europa, ajungând la 34,2%, în timp ce în Slovacia, contribuțiile angajatorilor depășesc 25%.

Există și situații diferite. Danemarca are unul dintre cele mai mari impozite pe venit, de 35,3%, dar contribuțiile sociale sunt aproape inexistente, sub 1%. Astfel, nivelul total al taxării nu este la fel de ridicat ca în alte state.

Diferențele apar în funcție de modul în care fiecare stat își finanțează sistemele publice. Țări precum Germania și Franța folosesc modele bazate pe contribuții sociale, prin care sunt finanțate pensiile, sănătatea sau șomajul. Acest sistem duce la taxe mai mari pe muncă. În alte state, finanțarea se face diferit, ceea ce reduce presiunea directă asupra salariilor.

Unde sunt cele mai mici taxe pe muncă în Europa

Elveția are cel mai scăzut nivel al taxării muncii, de aproximativ 23%, potrivit datelor citate. Unul dintre motive este competiția fiscală între cantoane, care ține taxele mai jos.

În afara Uniunii Europene, Turcia are un nivel de 40,3%, iar Norvegia de 36,4%, conform datelor OCDE.

Analiza realizată de Euronews arată că aceste diferențe influențează direct câți bani rămân în buzunarul angajaților și cât de costisitor este pentru firme să angajeze.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE