Un incident neobișnuit a fost relatat recent de Sophie Buchan, jurnalistă la KentLive, care a povestit cum, în timpul primei sale vizite la Londra, a fost aproape victima unei metode ingenioase de furt.

Totul a început lângă Downing Street și Trafalgar Square, unde a fost abordată de o pereche elegantă care i-a spus că are excremente de pasăre în păr, sfătuind-o să evite atingerea zonei afectate.

Deși nu a simțit nimic suspect, Sophie a fost cuprinsă de dezgust. Partenerul ei a observat că pata era abia vizibilă, dar părea autentică.

Cei doi străini s-au oferit să o ajute, oferindu-i șervețele umede, dar, potrivit jurnalistei, „noroc că prietenul meu a avut un sentiment rău, a spus ferm «nu» și m-a tras deoparte”.

După ce s-a întors la hotel, Sophie a descoperit că metoda este o schemă comună în orașele aglomerate.

Hoții pulverizează lichid care seamănă cu excrementele de pasăre pe victimă și, sub pretextul de a oferi ajutor, distrag atenția pentru a fura portofele, telefoane sau bijuterii.

„Ajutorul” oferit este doar o diversiune pentru a înșela turiștii. Pentru a preveni astfel de incidente, jurnalista le recomandă călătorilor să urmeze câteva reguli simple:

  • 1. Țineți geanta aproape și bine închisă.
  • 2. Utilizați ambele mâini când faceți fotografii pentru a preveni furtul camerei sau al telefonului.
  • 3. Evitați să purtați telefonul în buzunarul din spate al pantalonilor.
  • 4. Fiți fermi. Dacă o persoană necunoscută vă abordează și vă simțiți inconfortabil, plecați imediat.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viva.ro
Unica.ro
Elle.ro
gsp
GSP.RO
GSP.RO
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
Avantaje.ro
Tvmania.ro
Alte știri

Știri România 08:39
Știri România 08:24
Parteneri
Adevarul.ro
Fanatik.ro
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Parteneri
Elle.ro
Unica.ro
Viva.ro
Monden

Stiri Mondene 08:35
Exclusiv
Stiri Mondene 30 apr.
Parteneri
TVMania.ro
ObservatorNews.ro
Libertateapentrufemei.ro
Parteneri
GSP.ro
GSP.ro
Parteneri
Mediafax.ro
StirileKanalD.ro
Wowbiz.ro
Promo
Advertorial
Advertorial
Parteneri
Wowbiz.ro
Mediafax.ro
KanalD.ro
Politic

Politică 06:10
Politică 30 apr.
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
Fanatik.ro
Spotmedia.ro
