Un incident neobișnuit a fost relatat recent de Sophie Buchan, jurnalistă la KentLive, care a povestit cum, în timpul primei sale vizite la Londra, a fost aproape victima unei metode ingenioase de furt.

Totul a început lângă Downing Street și Trafalgar Square, unde a fost abordată de o pereche elegantă care i-a spus că are excremente de pasăre în păr, sfătuind-o să evite atingerea zonei afectate.

Deși nu a simțit nimic suspect, Sophie a fost cuprinsă de dezgust. Partenerul ei a observat că pata era abia vizibilă, dar părea autentică.

Cei doi străini s-au oferit să o ajute, oferindu-i șervețele umede, dar, potrivit jurnalistei, „noroc că prietenul meu a avut un sentiment rău, a spus ferm «nu» și m-a tras deoparte”.

După ce s-a întors la hotel, Sophie a descoperit că metoda este o schemă comună în orașele aglomerate.

Hoții pulverizează lichid care seamănă cu excrementele de pasăre pe victimă și, sub pretextul de a oferi ajutor, distrag atenția pentru a fura portofele, telefoane sau bijuterii.

„Ajutorul” oferit este doar o diversiune pentru a înșela turiștii. Pentru a preveni astfel de incidente, jurnalista le recomandă călătorilor să urmeze câteva reguli simple:

1. Țineți geanta aproape și bine închisă.

2. Utilizați ambele mâini când faceți fotografii pentru a preveni furtul camerei sau al telefonului.

3. Evitați să purtați telefonul în buzunarul din spate al pantalonilor.

4. Fiți fermi. Dacă o persoană necunoscută vă abordează și vă simțiți inconfortabil, plecați imediat.

