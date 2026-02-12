Primarul Sectorului 3 scapă de controlul judiciar

Instanța a admis că edilul se poate întoarce în fruntea Primăriei Sectorului 3 și nu mai e obligat nici să plătească cauțiunea de de 800.000 de lei. Tribunalul București a admis plângerea lui Robert Negoiță împotriva ordonanței DNA prin care i se impunea acestuia controlul judiciar pe cauțiune și imposibilitatea de a-și desfășura activitatea de primar. Decizia instanței este definitivă.

Amintim că procurorii DNA l-au plasat, pe 5 februarie, pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei. Edilul este cercetat pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

Ce acuzații îi aduc procurorii DNA lui Robert Negoiță

DNA îl acuză pe Robert Negoiță că a încălcat prevederile legale și a dispus asfaltarea unei străzi din sectorul 3 pe un teren care nu se afla în domeniul public, dar care se afla în proprietatea firmei familiei sale. De asemenea, edilul ar fi asfaltat de-a lungul timpului 11 străzi peste magistrale ale Transgaz.

Potrivit DNA, în vara anului 2025, Robert Negoiță „și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, dispunând construirea și asfaltarea unei străzi de legătură situate în Sectorul 3, între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea privată a societății S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără a exista documentație legală necesară pentru realizarea unei investiții publice și fără a exista autorizațiile și avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor de construire”.

Prin aceste demersuri, primarul ar fi produs un prejudiciu unității administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane și ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului.

Mai mult, în perioada noiembrie 2017-decembrie 2025, spune DNA, Robert Negoiţă a dispus efectuarea unor lucrări pe 11 străzi din sectorul 3, constând în reparaţii, realizarea de drumuri noi, lucrări de pietruire, asfaltare şi sensuri giratorii, fără documente legale sau avize pentru intervenții la rețeaua de gaze.

„Lucrările ar fi fost realizate fără obținerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul rețelei de gaze (Transgaz), pentru intervenții efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecție ale acestora”, se arată în comunicatul DNA.

Primarul a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu

Joi, 12 februarie, în ziua în care a mers la Tribunalul București pentru a contesta măsura controlului judiciar dispusă de procurorii anticorupție, Robert Negoiță a acceptat să facă un test rapid antidrog la propunerea activistului și protestatarului Marian Ceaușescu, cunoscut public ca Marian „Ceaușescu”.

La final, pe testul respectiv a apărut semnul care indică un rezultat pozitiv, dar primarul nu a fost de acord cu rezultatul apărut. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare de Marian Ceaușescu.

Negoiță a mers la INML pentru a se testa antidrog

Robert Negoiță a mers ulterior la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML) pentru a se testa antidrog. Rezultatul ar urma să vină în 48 de ore.

Primarul a fost surprins de protestatarul Ceaușescu, după ce a ieșit de la INML, unde a făcut testul de urină pentru depistarea substanțelor interzise. Activistul a filmat momentul.

Acesta a declarat că testul rapid administrat de Ceaușescu „nu era bun”, motiv pentru care ar fi ieșit pozitiv pentru cocaină.







