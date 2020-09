Cuvinte incredibile s-au auzit joi seara la Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea, atunci când, în jurul orei 21.40 a fost difuzat un fragment plin de obscenități cu Dana Budeanu.



Mai precis Antena 3 a preluat o secvență din ediția de azi a emisiunii Danei Budeanu de pe YouTube în care aceasta spune următoarele: “Adevărul! Corect! Am dat m… e PSD, am dat m…e PNL, în special am dat m…e USR-PLUS doi și-un sfert, pentru că ăștia sunt… horrror”. Totul a fost difuzat de Antena 3 fără beep-uri, NECENZURAT.



De altfel, fragmentul a fost prefațat chiar de Gâdea însuși, care nu a simțit nevoia să avertizeze publicul de ceea ce urmează. Ba chiar a părut prins de energia Danei Budeanu.

Gâdea: Dana Budeanu le-o dă peste bot

“S-a vorbit mult, s-a scris mult despre emisiunea cu Dana Budeanu, a avut un impact uriaș, motiv pentru care au început să toarne, au început să curgă minciunile. Dana Budeanu le răspunde printr-un verdict de-al său. Dar e important pentru aceia care vor să spună minciuni că vor primi întotdeauna ceea ce merită pentru minciunile lor. Dana Budeanu le-o dă peste bot”, a spus înainte Gâdea.

Derapajul e la ora 21.39, după grafica postului.





