„Da, am discutat cu Liviu Dragnea în seara alegerilor. Am luat câţiva miniştri şi am mers la partid. Deja ştiam că rezultatul va fi unul slab. Am spus că indiferent de rezultat trebuie să mergem acolo şi să ni-l asumăm. Atunci am mers la partid şi am discutat cu Liviu Dragnea”, a afirmat Dăncilă.

Premierul a recunoscut că nu s-a gândit că Liviu Dragnea va fi condamnat.

Viorica Dăncilă a povestit şi despre relaţia sa cu liderul PSD, în ultima perioadă.

„Da, în ultima vreme aveam păreri divergente. În seara aceea mi-a spus că trebuie să păstrăm guvernarea pentru că avem obligaţia faţă de români”, a spus Dăncilă.

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă a declarat, luni, după şedinţa BPN, că noul lider al partidului trebuie „să se consulte în permanență cu colegii”.



Citeşte şi:

Fost ministru român, variantă bombă despre evenimentele de la Chișinău: Americanii și UE n-au avut încredere în români și nu i-au informat despre ceea ce urma să se întâmple

Citește mai multe despre Liviu Dragnea pe Libertatea.