De Adrian Ilie,

”Nu ştiu despre niciun material în acest sens, nu am face aşa ceva, nu am făcut aşa ceva. Eu cred că USR – PLUS trebuie să se uite către Palatul Cotroceni, către candidatul Iohannis şi nu către PSD. Noi nu ne luptăm cu USR – PLUS, noi nu am venit niciodată în spaţiul public să aducem acuzaţii către USR – PLUS”, a declarat Viorica Dăncilă.

Aceasta crede că mai degrabă vinovații pentru falsificarea mesajelor ar putea fi găsiți printre simpatizanții lui Klaus Iohannis.

”Eu cred că acolo trebuie să îşi îndrepte privirea şi nu la noi. Am văzut că imediat a preluat şi candidatul Iohannis că PSD vine cu aceste dezinformări în spaţiul public, cred că pentru a-şi ascunde laşitatea şi aroganţa este mult mai uşor să vii şi să îi acuzi pe ceilalţi. Dar aceste lucruri trebuie să le şi demonstrezi, pentru că altfel românii nu mai cred în cei care vin întotdeauna cu minciuni în spaţiul public şi întotdeauna adevărul este mult mai puternic decât minciuna”, a mai spus Dăncilă.

G4Media a relatat că o serie de afișe false prin care votanții lui Dan Barna sunt sfătuiți să nu voteze în turul 2 al prezidențialelor au fost puse în circulație în special pe Facebook. Afișele utilizează elementele de identitate vizuală ale Alianței USR-PLUS.

Fake news-ul a fost semnalat încă de joi de cei de la PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș: ”Asistăm în ultimele zile la extrem de multe campanii mincinoase prin care se încearcă inducerea ideii că Alianța USR PLUS îndeamnă la boicotarea turului doi al alegerilor prezidențiale. Este o campanie de dezinformare al cărei beneficiar este candidatul PSD Viorica Dăncilă. Îi cerem Vioricăi Dăncilă să prezinte scuze pentru aceste minciuni nerușinate și să se delimiteze public de astfel de acțiuni în mod urgent”.

Citeşte şi:

Iohannis ripostează la fake news-urile de campanie: ”Se vede fața foarte urâtă a PSD”

FOTO | Campania electorală a început cu un val de postări fake news. Lideri PSD promovează mesaje false

Adriana Nedelea LA FIX | Dragoș Stanca, despre fake news-urile din campania electorală „Dezmințirea unei știri false spectaculoase are o priză mult mai mică”

GSP.RO Ilie Dumitrescu a recunoscut aventura cu soția unui polițist: "Omul m-a sunat și mi-a spus..."

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2019. Vărsătorii trebuie să evite stresul prelungit și intens