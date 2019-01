Şeful Executivului a anunţat că joi şi vineri are loc la Bucureşti lansarea oficială a preşedinţiei Consiliului UE în două clădiri simbol pentru ţara noastră – Ateneul Român şi Palatul Victoria, în prezenţa preşedinţilor Comisiei Europene, Consiliului European, Parlamentului European, a membrilor Colegiului comisarilor europeni.

„La începutul săptămânii viitoare, mai precis luni şi marţi, voi avea mai multe întrevederi oficiale la Strasbourg şi voi prezenta în plenul Parlamentului European priorităţile mandatului preşedinţiei noastre. Înţelegem pe deplin oportunitatea pe care o avem de a fi văzuţi acţionând împreună pentru România şi UE”, a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

„Suntem pregătiţi atât la nivel tehnic, cât şi la nivel politic” pentru mandatul preluat la 1 ianuarie 2019, a susţinut prim-ministrul.

Premierul a salutat iniţiativa Ministerului Comunicaţiilor care a lansat prin Romfilatelia o emisiune de mărci poştale dedicată preşedinţiei României la Consiliul UE.

„Vă asigur că ne vom îndeplini rolul de mediator imparţial, de facilitator de consens, că vom avea ca şi priorităţi provocările existente la nivel european. Mă refer la Brexit, viitorul UE post-Brexit, alegerile europarlamentare, cadrul financiar multianual, politica agricolă comună, politica de coeziune – ca şi politici tradiţionale – dar şi noile provocări legate de politica externă, de migraţie, terorism, politica de azil. De asemenea, vreau să vă asigur că fiecare ministru al Cabinetului are pe masa de lucru dosarele la nivel european şi că, începând cu data de 21 luna aceasta, vor merge în comisiile de specialitate din cadrul Parlamentului European”, a spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a precizat că, pentru a stabili ce are Guvernul de făcut în acest an, este nevoie de un raport detaliat al măsurilor din programul de guvernare adoptate şi implementate în cursul anului 2018, document care va fi publicat şi distribuit instituţiilor din administraţie.

„Pentru a stabili foarte clar ce avem de făcut în acest an, avem nevoie de un raport detaliat al măsurilor din programul de guvernare adoptate şi implementate în cursul anului 2018. Am solicitat Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză să elaboreze acest raport în colaborare cu ministerele şi instituţiile guvernamentale. Documentul va reflecta măsurile luate în toate domeniile de activitate, proiectele de investiţii finalizate în cursul anului 2018 şi stadiul celor în curs de finalizare. Consider că este de datoria noastră şi în spiritul asigurării transparenţei activităţii guvernamentale să facem cunoscute efectele măsurilor pe care le-am luat, programele guvernamentale derulate, investiţiile realizate atât din bugetul naţional, cât şi din fondurile europene”, a spus premierul în debutul şedinţei de guvern.

Ea a adăugat că acest document va fi adoptat în şedinţa de miercuri, după care va fi publicat şi distribuit instituţiilor din administraţia publică centrală şi locală.

Citeşte şi: VIDEO | Suflet de camionagiu. Cum păstrezi iubirea când ești căsătorit cu autostrada