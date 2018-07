„Gândiţi-vă că avem 298 de localităţi calamitate în 35 de judeţe. Pornind de la locuinţele oamenilor, infrastructură, poduri, deci sunt foarte multe lucruri de remediat. Tocmai de aceea vrem să facem o evaluare totală şi să solicităm de la UE aceste fonduri. Am avut o discuţie în acest sens. Există deschidere la nivelul Comisiei pentru a ne da fonduri din Fondul de Solidaritate. Am discutat de dimineaţă la prima oră cu doamna comisar Corina Creţu. Tot azi am discutat şi cu vicepreşedintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, de aceea ne şi grăbim să avem această evaluare pentru a putea trimite toată documentaţia“, a spus Dăncilă.