Întrebată despre modul în care a fost primită de Frans Timmermans, după ce au apărut imagini în care liderul european o ignoră pe şefa Executivului, Viorica Dăncilă a ţinut să infirme acest lucru.

„O relație foarte bună. Nu m-a evitat deloc și o să vă trimit fotografii când e vesel. Dimpotrivă. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Am fost primită cu foarte multă căldură. Gândiți-vă că acolo am întâlnit colegi cu care am lucrat nouă ani de zile și am avut o comunicare foarte bună. Am o foarte bună relație cu Franks Timmermans, nu știu de unde a apărut fotografia că mă evită”, a spus Dăncilă, după şedinţa Biroului Permanent al PSD.

La insistenţa jurnaliștilor, care i-au precizat că există imagini cu acest moment, Dăncilă a continuat:

„O să vă trimit acum o fotografie în care să vedeți care este relația adevărată cu Frans Timmermans și dacă într-adevăr este una de prietenie sau una în care să existe divergențe între premierul României și prim-vicepreședintele Comisiei. Am fost primită foarte bine, am fost foarte bine primită chiar de români din Diaspora, care ne-au așteptat, atât pe mine, cât și pe președintele Dragnea, care ne-au așteptat la intrarea în sala de conferințe. Am fost primită foarte bine, deci cu mare deschidere de omologii mei. Deci, eu pot să spun că această întâlnire de la Madrid a fost un succes pentru Guvernul României și pentru Partidul Social Democrat”.



Imaginile postate pe contul de Twitter al PES artă cum Frans Timmermans o ignoră pe Viorica Dăncilă, după ce o salută pe Corina Crețu și pe șefa socialiștilor din Austria. Premierul României zâmbește spre vicepreședintele CE, însă acesta trece mai departe și preferă să îi salute pe cei aflați la balcon, iar apoi o salută și pe persoana de lângă Viorica Dăncilă.

Ready to go! #ItsTime for a more #ProgressiveEurope. Get us to lead the EU!

????????????✊✊✊ pic.twitter.com/8kAnEQIBIg — PES (@PES_PSE) February 23, 2019

Liviu Dragnea: „Am avut o discuţie lungă cu Timmermans, fiecare am înțeles cum stăm și ce-și dorește”

Întrebat cum comentează declaraţia lui Timmermans, care a susţinut că Dragnea „nu ştie ceea ce vorbeşte”, cu referire la cele discutate la Madrid la Congresul Socialiştilor Europeni, preşedintele PSD a afirmat:

„Poftim!? (…) Sincer, nu am citit şi, dacă nu am citit, mă abţin foarte tare să comentez. Eu ştiu ce am discutat. Am avut o întâlnire cu Frans Timmermans şi cu Serghei Stanişev şi cu Udo Bullmann, Udo Bullmann fiind liderul Grupului Social Democrat din Parlamentul European, o discuţie lungă şi, după părerea mea, bună, în care cred că fiecare am înţeles cum stăm şi fiecare a înţeles de la celălalt ce îşi doreşte şi am convenit ca, în perioada următoare, să avem discuţii în aşa fel încât să nu mai existe informaţii nereale care să circule de la unul la altul. Eu ştiu ce a zis Timmermans în speech-ul de la congres. Ce spuneţi dumneavoastră nu am citit şi îmi vine greu să cred”, a spus şi Liviu Dragnea, la Parlament.

Presa a insistat, referitor la afirmaţia lui Timmermans care a dat de înţeles că nu ar avea încredere în angajamentele lui Dragnea:

„Eu m-am angajat la acea… De fapt, nu m-am angajat, am spus la acea discuţie că o să mă abţin să mai comentez despre declaraţii sau cuvinte care nu mi se spun în faţă, deocamdată. În acest sens, nu vreau să comentez. Aştept să văd ce se întâmplă în zilele următoare”.

Liderul PSD a explicat şi afirmaţia luiTimmermans, privind acea „linie roşie” care nu trebuie depăşită: „Linie roşie nu există doar pentru anumite speţe în lume. Există o linie roşie care nu trebuie trecută de nimeni, nici de cei care încalcă Constituţia şi care fac abuzuri în numele unei aşa-zise lupte anticorupţie, nici nu trebuie depăşită linia roşie în a încălca Constituţia în ceea ce priveşte statul de drept. Şi dacă toţi înţelegem lucrul ăsta, atunci putem avea o discuţie aşezată, dacă nu, e care ţipă mai tare”, a susţinut Liviu Dragnea.

