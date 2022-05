Colegul lui Răzvan Simion a mărturisit că în urmă cu mai mult timp a făcut atac de panică și a avut nevoie de ajutorul medicilor. Dani Oțil s-a speriat foarte tare la momentul respectiv, astfel că a sunat la 112. Prezentatorul de la Antena 1 își aduce aminte perfect simptomele pe care le-a avut și care l-au făcut să se panicheze și mai rău.

„Eu nu am chemat decât de două ori în viața mea salvarea. O dată pentru că din motive sufletești am crezut că mor. Îmi aduc aminte și de episod.

M-am trezit într-un atac de panică. Eram suprantrenat, îmi bătea inima atât de tare în piept că aveam impresia că o să mor”, a povestit acesta în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Matinalul s-a speriat atât de rău încât voia să dea mesaje de adio apropiaților, apoi și-a dat seama că nu prea are de la cine să își ia rămas bun. Când a văzut că se simte rău, Dani Oțil a mers acasă la Răzvan Simion, care stătea lângă el, dar acesta se afla în mijlocul unei discuții aprinse cu fosta soție.

„M-am uitat la telefon, am vrut să dau acel mesaj «Băi, mă duc», să le spun măcar unde am ascuns galbenii și mi-am dat seama că nu am de la cine să îmi iau rămas bun.

M-a apucat panica și mai tare. Am mers la vecinul Răzvan care se certa cu soția pe terasa de alături. Mergeam către colegul Răzvan să îi spun «Băi, mor, să scrii ceva frumos pe cruce»”, a mai povestit Dani.

După ce a venit Ambulanța, medicii au decis că starea vedetei nu este una gravă și nu are de ce să se îngrijoreze. „A venit doamna de la salvare, mi-a făcut un EKG. Mi-a zis «N-aveți nici pe dracu domnul Dani»”, a concluzionat prezentatorul, relatează Fanatik.

